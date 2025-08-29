অসুস্থ ড'নাল্ড ট্ৰাম্পঃ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব ল'বলৈ সাজু জেডি ভ্যান্স, খেলিমেলি লগাইছে ট্ৰাম্পৰ পুত্ৰই

ডিজিটেল ডেস্কঃ অসুস্থ ড’নাল্ড ট্ৰাম্প। ট্ৰাম্পৰ অসুস্থতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব ল’বলৈ সাজু হৈছে জে ডি ভ্যান্স। খবৰ অনুসৰি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী সম্পূৰ্ণ সুস্থ নহয়। যোৱা কিছু দিন ধৰি এনে বাতৰি সঘনে প্ৰকাশ পাইছে।
এনে খবৰৰ মাজতে আহিছে আন এক ডাঙৰ খবৰ। ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ অসুস্থতাৰ বাবে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে জেডি ভ্যান্স। ট্ৰাম্পৰ অসুস্থতাৰ কথা উল্লেখেৰে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জেডি ভ্যান্সে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব ল’বলৈ সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে।
আমেৰিকাৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত জেডি ভ্যান্সৰ এই মন্তব্য অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। উল্লেখ্য যে, যোৱা জানুৱাৰী মাহত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে।
নিয়ম অনুসৰি এইবাৰ তেওঁ শেষবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি পদত বহিছে। কাৰণ আমেৰিকাৰ নিয়ম অনুসৰি এজন ব্যক্তিয়ে দুবাৰৰ অধিক ৰাষ্ট্ৰপতি পদত বহিব নোৱাৰে। সেয়ে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ট্ৰাম্পৰ পিছত কোন হ’ব দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি।
এমাহ পূৰ্বে ট্ৰাম্পৰ পুত্ৰ এৰিকে এই প্ৰশ্নত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল। ৪১ বছৰীয়া ব্যৱসায়ী এৰিকে দীৰ্ঘদিন ধৰি পিতৃৰ ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্যৰ যত্ন লৈ আহিছে। পিছে এতিয়া তেওঁৰ চকু হোৱাইট হাউছৰ ওপৰত।
অৱশ্যে ট্ৰাম্পৰ আন দুই সন্তান ড’নাল্ড জুনিয়ৰ, ইভাংকা ট্ৰাম্প ৰাজনৈতিক ভাৱে সক্ৰিয়। কিন্তু তাৰ পৰিবৰ্তে এৰিকে ব্যৱসায়ৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ অহাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাই নহয়, হোৱাইট হাউচলৈয়ো দৃষ্টি দিয়া বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এৰিকৰ মতে তেওঁৰ হোৱাইট হাউচৰ যাত্ৰা কঠিন নহ’ব।
নিয়ম অনুসৰি ট্ৰাম্পৰ উত্তৰাধিকাৰী হোৱাৰ দৌৰত জেডি ভ্যান্সৰ নাম প্ৰথমত আছে। কিন্তু ট্ৰাম্পৰ পুত্ৰই তেওঁক চেৰ পেলাই ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতেই জেডি ভ্যান্সে এৰিকক উদ্দেশ্যি কয়, "ভগৱানে নকৰক, যদি কিবা এটা হয়, তেন্তে মোৰ বাহিৰে আন কোনোৱে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে’’।
তেওঁ আৰু কয়, যোৱা ২০০ দিন ধৰি মই এই পদৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছো।" মন কৰিবলগীয়া যে ট্ৰাম্পেই আমেৰিকাৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত আটাইতকৈ বয়সীয়াল ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে।
শেহতীয়াকৈ তেওঁক যথেষ্ট অসুস্থ অনুভৱ কৰিছে। তেওঁৰ শৰীৰতো অসুস্থতা প্ৰভাৱ স্পষ্ট দেখা গৈছে। ফুলিবলৈ ধৰিছে ট্ৰাম্পৰ দুয়োখন হাত। অৱশ্যে এনে পৰিস্থিতিতো ডেজি ভেন্সে দাবী কৰিছে যে ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে তেওঁৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ উপযুক্ত হৈ আছে।