আমেৰিকা বাদ! বিশ্বৰ ৪০খন দেশৰ সৈতে নতুন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব ভাৰতে...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ৫০শতাংশ অতিৰিক্ত কৰ আৰোপ কৰাৰ পাছতে এতিয়া ভাৰতেও আমেৰিকাক একাষৰীয়া কৰি বিশ্ব বজাৰত আধিপত্যৰ বাবে সাজু হৈছে। ভাৰতে ব্ৰিটেইন, জাপান, দক্ষিণ কোৰিয়াকে ধৰি ৪০খন দেশলৈ বস্ত্ৰ ৰপ্তানিৰ বাবে আউটৰিচ কাৰ্যসূচীৰ পৰিকল্পনা কৰিছে।
এই দেশসমূহৰ ভিতৰত জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, ইটালী, স্পেইন, নেদাৰলেণ্ড, পোলেণ্ড, কানাডা, মেক্সিকো, ৰাছিয়া, বেলজিয়াম, তুৰ্কিয়ে, সংযুক্ত আৰব আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া আদি দেশসমূহো অন্যতম। এই সন্দৰ্ভত ভাৰত চৰকাৰ এগৰাকী উচ্চ পদস্থ বিষয়াই কয় যে, এই ৪০খন বজাৰৰ প্ৰতিখনতে এইটোৱে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে, এই দেশসমূহত ইপিচি আৰু ভাৰতীয় মিছনকে ধৰি ভাৰতীয় উদ্যোগৰ মুখ্য ভূমিকাৰে নিজকে গুণগত, বহনক্ষম, আৰু উদ্ভাৱনীমূলক বস্ত্ৰজাত সামগ্ৰীৰ নিৰ্ভৰযোগ্য যোগানকাৰী হিচাপে স্থান দিছে।
ইতিমধ্যে ভাৰতে ২২০খনতকৈও অধিক দেশলৈ ৰপ্তানি কৰে যদিও ৪০খন আমদানিকাৰী দেশৰ হাতত বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰকৃত চাবিকাঠি আছে। এই ৪০খন দেশ একেলগে ৫৯০ বিলিয়ন ডলাৰতকৈ অধিক বস্ত্ৰ আৰু পোছাক আমদানিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, যাৰ ফলত ভাৰতৰ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধিৰ বিশাল সুযোগ আছে, যিটো বৰ্তমান মাত্ৰ প্ৰায় ৫-৬ শতাংশহে আছে বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে কয়।