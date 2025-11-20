শত্ৰুৰ বুকুত কপঁনি তুলি ভাৰতৰ সৈন্য বাহিনীত নতুন সংযোজন...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ সৈতে চলি থকা শুল্ক বিবাদৰ মাজতে ভাৰতে লাভ কৰিছে কিছু ভাল খবৰ। আমেৰিকাই ৯৩ মিলিয়ন ডলাৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় ৭৭৫ কোটি মূল্যৰ উন্নত অস্ত্ৰ বিক্ৰীৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে। এই চুক্তিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সেনাই দুবিধ অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ লাভ কৰিব। য’ত আছে জেভেলিন এণ্টি টেংক মিছাইল আৰু এক্সকেলিবাৰ প্ৰিচিচন গাইডেড আৰ্টিলাৰী ৰাউণ্ড।
জেভেলিন মিছাইল কিয় বিশেষ?
জেভেলিন ক্ষেপণাস্ত্ৰক বিশ্বৰ অন্যতম ফলপ্ৰসূ এণ্টি টেংক মিছাইল ব্যৱস্থা বুলি গণ্য কৰা হয়। প্ৰায় ৪ কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জৰ সৈতে ই টেংকৰ বিৰুদ্ধে ৯০ শতাংশতকৈ অধিক সফলতাৰ আক্ৰমণ কৰে। ইয়াৰ টপ এটেক ক্ষমতা আৰু ফায়াৰ-এণ্ড-ফৰ্গেট প্ৰযুক্তিয়ে ইয়াক আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্ৰত এক অতি নিৰ্ভৰযোগ্য অস্ত্ৰ কৰি তুলিছে। এই বৈশিষ্ট্যসমূহে শত্ৰুৰ সাজসজ্জিত নিয়োগ প্ৰতিহত কৰাত জেভেলিন ক্ষেপণাস্ত্ৰক যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰিব।
আৰ্টিলাৰী ব্যৱস্থাৰ সামৰ্থ্য
যিকোনো আৰ্টিলাৰী ব্যৱস্থাৰ ফলপ্ৰসূতা দুটা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ইয়াৰ পৰিসৰ আৰু ইয়াৰ লক্ষ্যত হ’ব পৰা ক্ষতি। ৰেঞ্জ গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও যুদ্ধক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী হৈছে ৱাৰহেড। এই কাৰণেই M982 Excalibur য়ে নিখুঁত আৰ্টিলাৰীৰ জগতখনত এক অনন্য স্থান দখল কৰিছে। ইয়াৰ বৈচিত্ৰময় ৱাৰহেড কনফিগাৰেচনৰ বাবেই যিকোনো পৰিস্থিতিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।