ইছলামাবাদৰ মূৰৰ কামোৰণি বেলুচ বিদ্ৰোহীক বিদেশী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে তালিকাভুক্ত আমেৰিকাৰ

বেলুচিস্তানৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন বেলুচিস্তান লিবাৰেছন আৰ্মী চমুকৈ বি এল এক বিদেশী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে।

ডিজিটেল ডেস্কঃ বেলুচিস্তানৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন বেলুচিস্তান লিবাৰেছন আৰ্মী চমুকৈ বি এল এক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। পাকিস্তান-আমেৰিকাৰ মাজৰ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে এইদৰে আমেৰিকাই বেলুচ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোক বিদেশী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰা কাৰ্য বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ।  

বি এল এৰ উপৰিও আমেৰিকাই মজিদ ব্ৰিগেডকো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰিছে। সোমবাৰে আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই এক বিবৃতিত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৯ চনতে আমেৰিকাই বি এল এক ‘স্পেচিয়েল ডেজিনেটেড গ্ল’বেল টেৰ’ৰিষ্ট’ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিল।

যোৱা সময়ছোৱাত পাকিস্তানী সৈন্য আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে বহু কেইবাৰ বেলুচ বিদ্ৰোহীৰ সংঘাত হৈছে। যোৱা মাৰ্চ মাহত কুৱেটাৰ পৰা পেছোৱাৰলৈ গৈ থকা জাফাৰ এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল বেলুচিস্তানৰ এই বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে। তেওঁলোকে ৰে’লখন নিজৰ দখললৈ নিছিল। সেই সময়ত ৰে’লখনত ৪০০ ৰো অধিক যাত্ৰী আছিল। 

ইয়াৰ ভিতৰত আছিল পাকিস্তানী সেনা জোৱানো। পিছত পাকিস্তানী সেনাৰ অভিযানত ৰে’লখন বেলুচ বিদ্ৰোহীৰ পৰা মুক্ত কৰা হয় যদিও ২১ জন সাধাৰণ নাগৰিক আৰু চাৰিজন জোৱান নিহত হয়। সেনাৰ অভিযানত ৩৩ জন বিদ্ৰোহীও নিহত হয়।

সোমবাৰে আমেৰিকা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা বিবৃতিটোত দাবী কৰিছে যে ২০১৯ চনৰ পৰা বি এল এ আৰু মজিদ ব্ৰিগেডে বিভিন্ন আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি আহিছে। ২০২৪ চনত কৰাচী বিমানবন্দৰ আৰু গ্ৱাদাৰ বন্দৰৰ সমীপত সংঘটিত আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ দায়িত্বও বিএলএয়ে স্বীকাৰ কৰিছে।

যোৱা মাৰ্চ মাহত জাফৰ এক্সপ্ৰেছ অপহৰণ কৰাৰ কথাও বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰিছে। আমেৰিকাৰ দাবী যে ৰে’লখন অপহৰণ কৰাত সাধাৰণ নাগৰিক আৰু সামৰিক জোৱানকে ধৰি ৩১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে।

শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাই লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সংযুক্ত প্ৰতিষ্ঠান দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্ট (টি আৰ এফ)কো সন্ত্ৰাসবাদী গোট হিচাপে চিহ্নীত কৰিছে। এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে পেহেলগাম আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল। অতি শেহতীয়াকৈ যোৱা মঙলবাৰে নিশা বেলুচিস্তানৰ নৌস্কি জিলাত বি এল এ বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণত এজন মেজৰসহ তিনিজন পাকিস্তানী জোৱান নিহত হৈছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে মে’ মাহত বেলুচ বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণত ১৪ জন পাকিস্তানী জোৱান নিহত হৈছিল। 

 

