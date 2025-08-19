চাবস্ক্ৰাইব কৰক

২০২৫ উল্লেখযোগ্যভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ইউ পি আই লেনদেনৰ পৰিমাণঃ এছ বি আইৰ প্ৰতিবেদন

এছ বি আইৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০২৫ চনত ইউনিফাইড পেমেণ্টছ ইণ্টাৰফেচ (ইউ পি আই) লেনদেনৰ মূল্য আৰু পৰিমাণ দুয়োটাতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হৈছে।

ডিজিটেল ডেস্কঃ এছ বি আইৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০২৫ চনত ইউনিফাইড পেমেণ্টছ ইণ্টাৰফেচ (ইউ পি আই) লেনদেনৰ মূল্য আৰু পৰিমাণ দুয়োটাতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ইউ পি আই ভাৰতৰ ডিজিটেল পেমেণ্ট ইক’চিষ্টেমৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ হৈ পৰিছে। 

মূল্যৰ ফালৰ পৰা, জানুৱাৰীত দৈনিক গড় লেনদেনৰ পৰিমাণ আছিল ৭৫,৭৪৩ কোটি টকা, যি জুলাইত বৃদ্ধি পাই ৮০,৯১৯ কোটি টকাত উপনীত হৈছে। আগষ্ট মাহত (এতিয়ালৈকে) এই গড় দৈনিক মূল্য ৯০,৪৪৬ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে।

এই ধাৰাবাহিক বৃদ্ধিয়ে দেশজুৰি পেমেণ্টৰ বাবে ইউ পি আইৰ ওপৰত ক্ৰমবৰ্ধমান নিৰ্ভৰশীলতা প্ৰতিফলিত কৰিছে। প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে, “ইউ পি আই লেনদেন মূল্য আৰু পৰিমাণ দুয়োটাতে উল্লেখযোগ্যভাৱে সম্প্ৰসাৰিত হৈছে।”

লেনদেনৰ পৰিমাণৰ ক্ষেত্ৰতো একেই ধাৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। জানুৱাৰীৰ তুলনাত আগষ্টত দৈনিক গড় লেনদেনৰ পৰিমাণ ১২৭ নিযুত বৃদ্ধি পাই ৬৭৫ নিযুতত উপনীত হৈছে। এই তথ্যই স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যে অধিক সংখ্যক ভাৰতীয়ই দৈনন্দিন পেমেণ্টৰ বাবে ইউ পি আই ব্যৱহাৰ কৰিছে, সৰু লেনদেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উচ্চ মূল্যৰ লেনদেনলৈ।

এছ বি আইৰ প্ৰতিবেদনত ইউ পি আই ইক’চিষ্টেমত শীৰ্ষস্থানীয় বেংকসমূহৰ বিষয়েও তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া (এছ বি আই) ৫.২ বিলিয়ন লেনদেনৰ সৈতে শীৰ্ষ প্ৰেৰক (ৰেমিটাৰ) সদস্য হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। এছ বি আইৰ অংশ দ্বিতীয় স্থানত থকা প্ৰেৰক সদস্যৰ তুলনাত প্ৰায় ৩.৪ গুণ বেছি, যিয়ে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকসমূহৰ আধিপত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে।

অন্যহাতে, য়েছ বেংকে প্ৰায় ৮.০ বিলিয়ন লেনদেনৰ সৈতে শীৰ্ষ বেনিফিচিয়াৰী সদস্যৰ স্থান দখল কৰিছে। এই ধাৰাই ইঙ্গিত দিয়ে যে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকসমূহ প্ৰেৰক হিচাপে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিলেও, ব্যক্তিগত বেংকসমূহে পেমেণ্ট গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব দিছে।

প্ৰথমবাৰৰ বাবে নেশ্যনেল পেমেণ্টছ কৰ্প’ৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া (এন পি চি আই)য়ে ইউ পি আই লেনদেনৰ ৰাজ্যভিত্তিক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে, যিয়ে আঞ্চলিক গ্ৰহণযোগ্যতাৰ এক স্পষ্ট ছবি প্ৰদান কৰিছে। মহাৰাষ্ট্ৰ জুলাই মাহত ৯.৮ শতাংশ অংশৰ সৈতে ইউ পি আই ব্যৱহাৰত শীৰ্ষ ৰাজ্য হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। 

কৰ্ণাটক ৫.৫ শতাংশৰ সৈতে দ্বিতীয় স্থানত আছে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ ৫.৩ শতাংশৰ সৈতে তৃতীয় স্থানত আছে। উল্লেখযোগ্যভাৱে, উত্তৰ প্ৰদেশ শীৰ্ষ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত একমাত্ৰ উত্তৰ ভাৰতীয় ৰাজ্য, যিয়ে পৰম্পৰাগত ডিজিটেল পেমেণ্টৰ শক্তিশালী কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰলৈও ডিজিটেল পেমেণ্টৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰসাৰৰ ইঙ্গিত দিয়ে।

শেহতীয়া তথ্যই এই কথা উজ্জ্বল কৰিছে যে ইউ পি আই গ্ৰাহকৰ পছন্দৰ লগতে বেংকিং ব্যৱস্থাৰ নগদবিহীন ভৱিষ্যতৰ দিশত এক ঠেলা হৈ পৰিছে।

