চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু তিৱা লোক নৃত্যৰে জাগীৰোডৰ শিলচাঙত আৰম্ভ পঞ্চদশ সৰলতাৰ দিন...

অসমৰ আগশাৰীৰ গৱেষণা মঞ্চ 'দগো ৰাংছাং গৱেষণা সমিতি'য়ে অসমৰ লোক-সংস্কৃতিৰ গৱেষক-পণ্ডিত, বিশিষ্ট ভাষাবিদ তথা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ উপেন ৰাভা হাকাচামৰ

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
42b564e3-1abd-43b8-a58d-85bedee147cf

ডিজিটেল সংবাদ, চয়গাওঁঃ  অসমৰ আগশাৰীৰ গৱেষণা মঞ্চ 'দগো ৰাংছাং গৱেষণা সমিতি'য়ে অসমৰ লোক-সংস্কৃতিৰ গৱেষক-পণ্ডিত, বিশিষ্ট ভাষাবিদ তথা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ উপেন ৰাভা হাকাচামৰ জন্মদিনটো 'সৰলতাৰ দিন' হিচাপে পালন কৰি আহিছে।

এইবাৰৰ পঞ্চদশ সৰলতাৰ দিৱসটি উদযাপিত হৈছে জাগীৰোডৰ শিলচাঙত। বিশিষ্ট ভাষাবিদ গৰাকীৰ ৬৩সংখ্যক জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বহুকেইটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পাছতে তিৱা লোক নৃত্য পৰিৱেশনৰে আৰম্ভ হয় অনুষ্ঠানৰ। 

154d63c0-b786-4ff1-aa3a-2e92eccc3fd5

সৰলতাৰ দিনৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে উপেন ৰাভা হাকাচামে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে বিশিষ্ট শিল্পী সুভেন বৰদলৈয়ে।  এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে সঙ্গতি ৰাখি "অসমীয়া গীতি সাহিত্যত লোক-সাহিত্যৰ সমল" শীর্ষক বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াত মূল বক্তৃতা প্রদান কৰিব কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ অজিত ভৰালীয়ে।'সৰলতাৰ দিন' উপলক্ষে বিগত বৰ্ষৰ দৰে ২০২৬ বৰ্ষৰ বাবেও সমিতিৰ তৰফৰ পৰা শিশু সাহিত্য বঁটা প্রদানৰ দিহা কৰা হৈছে।

0f54573e-c185-470c-b76e-f46ffa5138a2

এইবেলি উক্ত বঁটাটি প্রদান কৰা হ'ব জোঙাল বলহু গড় মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ অৱসৰী প্ৰধান শিক্ষয়িত্রী তথা বিশিষ্ট লেখক মনোৰমা ভূঞাক। এই অনুষ্ঠানতে তিৱা সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ একনিষ্ঠ সাধক, শিক্ষক, সমাজ সেৱক তথা 'তিৱা মাথনলাই তোখ্ৰা'কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মহেশ্বৰ পাতৰক বিশেষভাৱে সম্বর্ধনা জনোৱা হ'ব। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব 'সাদিন-প্রতিদিন গোষ্ঠী'ৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্রকাশ মহন্ত।

উল্লেখযোগ্য যে অনুষ্ঠানত সমিতিৰ গৱেষণা পত্ৰিকাৰ লগতে কেবাখনো গ্রন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব।এই অনুষ্ঠানৰ আহ্বায়ক হিচাপে আছে মৰিগাঁও জিলা তিৱা মাথনলাই তোখ্ৰা।

ড০ উপেন ৰাভা হাকাচাম