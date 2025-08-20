ভুৱনেশ্বৰ বাইপাছৰ বাবে ৮,৩০৮ কোটি টকা মুকলি কৰিব কেন্দ্ৰই...

ডিজিটেল ডেস্কঃকেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে মঙলবাৰে জনোৱা মতে, হাইব্ৰিড এনুইটি মোড (এইচ এ এম)ত ওড়িশাত ছয় লেনযুক্ত প্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰিত কেপিটেল ৰিজিঅ’ন ৰিং ৰোড (ভুৱনেশ্বৰ বাইপাছ) নিৰ্মাণৰ বাবে মুঠ ৮,৩০৭.৭৪ কোটি টকাৰ মূলধনী ব্যয়ৰ অনুমোদন জনাইছে।
বৰ্তমান বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰামেশ্বৰ আৰু টাংগীৰ মাজৰ সংযোগত অতি নগৰীয়া চহৰ খোৰ্ধা, ভুৱনেশ্বৰ আৰু কটকৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাতায়তৰ পৰিমাণ অধিক হোৱাৰ বাবে যথেষ্ট যানজঁটৰ সন্মুখীন হয়। এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ ১১০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই প্ৰকল্পটোক ৬ লেনযুক্ত প্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰিত গ্ৰীণফিল্ড ঘাইপথ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে বুলি এক চৰকাৰী বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে।
ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই প্ৰকল্পটোৱে কটক, ভুৱনেশ্বৰ আৰু খোৰ্ধা চহৰৰ পৰা গধুৰ বাণিজ্যিক যাতায়তক আঁতৰাই আনি ওড়িশা আৰু অন্যান্য পূব ৰাজ্যসমূহক যথেষ্ট লাভৱান কৰিব।
প্ৰকল্পৰ প্ৰান্তিককৰণ তিনিটা প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ (এন এইচ-৫৫, এন এইচ-৫৭ আৰু এন এইচ-৬৫৫) আৰু এটা ৰাজ্যিক ঘাইপথ (এছ এইচ-৬৫)ৰ সৈতে একত্ৰিত হৈছে, যিয়ে সমগ্ৰ ওড়িশাৰ মূল অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, আৰু লজিষ্টিক ন'ডসমূহলৈ নিৰৱচ্ছিন্ন সংযোগ প্ৰদান কৰে।
বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে যে উন্নীতকৃত কৰিড’ৰে এটা ডাঙৰ ৰে’লৱে ষ্টেচন, এটা বিমানবন্দৰ, এটা প্ৰস্তাৱিত মাল্টি-ম’ডাল লজিষ্টিক পাৰ্ক (এমএমএলপি), আৰু দুটা ডাঙৰ বন্দৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি মাল্টি-ম’ডাল সংহতি বৃদ্ধি কৰিব, যাৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সামগ্ৰী আৰু যাত্ৰীসকলৰ দ্ৰুত চলাচলৰ সুবিধা হ’ব।
সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে এই বাইপাছে আঞ্চলিক অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব, প্ৰধান ধৰ্মীয় আৰু অৰ্থনৈতিক কেন্দ্ৰসমূহৰ মাজত সংযোগ শক্তিশালী কৰিব আৰু বাণিজ্য আৰু ঔদ্যোগিক উন্নয়নৰ বাবে নতুন পথ মুকলি কৰিব।