ইউনেস্ক’ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য’ৰ সঞ্চালক লাজাৰ ইলৌণ্ডৌ আছোমোলৈ মানস ডেকাৰ বিশেষ পদক

ডিজিটেল ডেস্কঃ স্বামী বিবেকানন্দ আৰু নিকোলা টেছলা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাউণ্ডেশ্যন (SVNTIF)ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা সভাপতি মানস ডেকাই শুকুৰবাৰে পেৰিছত ইউনেস্ক’ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য সঞ্চালক লাজাৰ ইলৌণ্ডৌ আছোমোক ইউনেস্ক’ৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে শেহতীয়াকৈ অসমত মৈদামক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বিশেষ পদকেৰে সন্মানিত কৰে।
এই স্বীকৃতিয়ে সাংস্কৃতিকভাৱে উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে ইউনেস্ক’ৰ অবিৰত দায়বদ্ধতাক উদযাপন কৰে। লগতে এই স্বীকৃতিয়ে মঞ্চত মৈদামৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্বৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে।