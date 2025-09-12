গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত ড⁰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত আৰু চলচ্চিত্ৰ সংৰক্ষণ

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী : গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লোক-সংস্কৃতি অধ্যয়ন বিভাগৰ উদ্যোগত তথা অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ, ড⁰ ভূপেন হাজৰিকা আঞ্চলিক চৰকাৰী চলচ্চিত্ৰ আৰু টেলিভিছন প্ৰতিষ্ঠান, অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ (বিত্ত আৰু উন্নয়ন) নিগম আৰু অন্যান্য অংশীদাৰৰ সহযোগত ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ড⁰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীত আৰু চলচ্চিত্ৰ সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে 'Preservation, Restoration, and Digitization of the Films and Songs of Dr. Bhupen Hazarika' শীৰ্ষক প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছে।
সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ তত্বাৱধানত চলি থকা উক্ত প্ৰকল্পটোৰ এক অংশ হিচাপে বৰ্তমানলৈ অনলাইন প্লেটফৰ্মত সঠিকভাৱে উপলব্ধ নোহোৱা 'শকুন্তলা' আৰু 'চিৰাজ' ছবি দুখনৰ প্ৰিন্ট বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। প্ৰায় ১০০টা গান ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু ৪০০ৰো অধিক গানৰ সংৰক্ষণৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে বুলি উদ্যোক্তাই জনায়।
উল্লেখযোগ্য যে, ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা হাজৰিকাদেৱৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰাৰ শুভক্ষণত চৰকাৰী আৰ্কাইভ, ব্যক্তিগত সংগ্ৰাহলয়ৰ পৰা বিভিন্ন গান আৰু চলচ্চিত্ৰৰ মূল দৃশ্য-শ্ৰব্য, কেছেট আৰু চলচ্চিত্ৰ প্ৰিন্টৰ উৎস সংগ্ৰহ আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টাই পুনৰ এক নতুন গতি লাভ কৰিছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক ননী গোপাল মহন্তই উক্ত প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত নিজৰ শুভেচ্ছামূলক বাৰ্তা প্ৰদান কৰি কয় যে, "ড⁰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টি আৰু তেওঁৰ অৱদানসমূহ ভৱিষ্যতলৈ সংৰক্ষণৰ স্বাৰ্থত চলি থকা এই মহান প্ৰচেষ্টাই অসমীয়া জাতিৰ ভাষা-সংস্কৃতিক বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। আশা কৰিছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত উক্ত কাৰ্য সফলভাৱে সম্পন্ন হ'ব।"
উক্ত প্ৰকল্পটোৰ মুখ্য অনুসন্ধানকাৰী তথা লোক-সংস্কৃতি অধ্যয়ন বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা পল্লবী বৰাই উল্লখ কৰে যে, "বৰ্তমান পৰ্যায়ত চলচ্চিত্ৰ, গান আৰু তাৰ লগত জড়িত সামগ্ৰীসমূহ চিনাক্ত কৰি তালিকাভুক্ত কৰাৰ কাম চলি আছে। 'শকুন্তলা' আৰু 'চিৰাজ' নামৰ দুখন ছবিৰ প্ৰিন্ট ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে।
ৰাজহুৱা উৎসৰ পৰা প্ৰায় ১০০টা গান সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। National Film Development Corporation of India আৰু National Film Archive of India ৰ সংগ্ৰহত থকা ড⁰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দুখন চলচ্চিত্ৰ - 'মাহুত বন্ধুৰে' (১৯৫৮) আৰু 'লটি-ঘটি' (১৯৬৬)ৰ পুনৰ সংৰক্ষণ তথা অধিগ্ৰহণৰ বাবে পুনেত অৱস্থিত ভাৰতীয় নেচনেল ফিল্ম আৰ্কাইভছৰ সৈতে যোগাযোগ চলি আছে।"
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে উক্ত সংৰক্ষিত সমলসমূহ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত থকা ভূপেন হাজৰিকা সংগ্ৰহালয় তথা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সংৰক্ষণ কৰা হ'ব। উল্ল্যেখযোগ্য যে ড⁰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম-শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ শুভক্ষণত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগত আৰু স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 'বিন্দুতে সিন্ধু' শীৰ্ষক তথা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়।