ৰাছিয়াৰে ভাৰতৰ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে মোডীলৈ জেলেনস্কিৰ ফোন

ডিজিটেল ডেস্কঃ ৰাছিয়াৰ তেল আমদানি কৰাক লৈ ভাৰতৰ ওপৰত আমেৰিকাই ২৫ শতাংশ শুল্ক জৰিমণা হিচাপে আৰোপ কৰাৰ পিছত এইবাৰ ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলনস্কিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীলৈ ফোন কৰি ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আমদানিৰ প্ৰসংগত আলোচনাত মিলিত হয়। জেলেনস্কিয়ে মোডীক কয়, ৰাছিয়াৰ তেল ৰপ্তানিত নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজন। তেনে হলেই যুদ্ধত ধন ব্যয় কৰিব নোৱাৰিব ৰাছিয়াই।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক সোমবাৰে এইদৰেই কলে জেলেনস্কিয়ে। এই সন্দৰ্ভত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সোমবাৰে সন্ধিয়া এক্সৰ জৰিয়তে মোডীৰ সৈতে আলোচনাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়েও জেলেনস্কিৰ সৈতে হোৱা ফোন কলৰ বিষয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত উল্লেখ কৰিছে।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কয় যে ভাৰতে ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধান বিচাৰে। ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে শুল্ক আৰোপ কৰাৰ ভাবুকিৰ মাজতে মোডী আৰু জেলেনস্কিৰ মাজত হোৱা এই ফোনকলক বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰিছে কূটনীতিবিদসকলে। উল্লেখ্য যে, ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আমদানি কৰা ‘অপৰাধ’ৰ বাবে ভাৰতে আমেৰিকালৈ ৰপ্তানি কৰা সামগ্ৰীৰ ওপৰত ২৫ শতাংশ অতিৰিক্ত শুল্ক ঘোষণা কৰিছে ট্ৰাম্পে।
তেওঁ দাবী কৰে যে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰি ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধত ইন্ধন যোগান ধৰিছে। অৱশ্যে ট্ৰাম্পে জৰিমণাসহ ভাৰতৰ ওপৰত ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিছে যদিও ভাৰতে দেশৰ নাগৰিকৰ স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে।
ভাৰতে প্ৰথমে কৃষক, মাছমৰীয়া, আৰু দুগ্ধ পালকৰ স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দিব। তেওঁলোকৰ বাবে যি মূল্য দিব লাগিব, সেই মূল্য আদায় দিবলৈ সাজু বুলি উল্লেখ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে। এনে এক পৰিবেশৰ মাজতে জেলেনস্কিয়ে মোডীলৈ ফোন কৰিলে।
এই সম্পৰ্কত জেলেনস্কিয়ে তেওঁৰ এক্স হেণ্ডলত লিখিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আৰু দুয়োখন দেশৰ কূটনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে দীঘলীয়া আলোচনা হয়। তেওঁ কয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে আমাৰ জনসাধাৰণক সমৰ্থন কৰি উষ্ম বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ।"
জেলেনস্কিয়ে আৰু লিখিছে, তেওঁ ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক সকলো কৈছে। দেওবাৰে জাপোৰিজিয়াত সংঘটিত আক্ৰমণত কিমান লোক আহত হৈছিল সেই কথাও তেওঁ আলোচনাত উল্লেখ কৰা বুলিও কয়। তেওঁ লগতে লিখিছে যে ৰাছিয়াই যুদ্ধবিৰতিৰ পৰিৱৰ্তে হত্যাৰ প্ৰতিহে আগ্ৰহী।
জেলেনস্কিয়ে কয়, "ভাৰতে আমাৰ শান্তি প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰে, যি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভাৰতে বিশ্বাস কৰে যে ইউক্ৰেইনৰ সন্দৰ্ভত সকলো সিদ্ধান্ত ইউক্ৰেইনৰ উপস্থিতিত লোৱা উচিত।"
উল্লেখ্য যে, ইউক্ৰেইন-ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আমেৰিকা আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ দেশসমূহে ৰাছিয়াৰ ওপৰত আৰ্থিক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল। সেই পৰিৱেশত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা কম মূল্যত বৃহৎ পৰিমাণৰ তেল ক্ৰয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। দেশবাসীৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পদক্ষেপ লোৱা বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈ আহিছে।
নিষেধাজ্ঞাৰ পাছতো ৰাছিয়াৰ পৰা এইদৰে তেল আমদানি কৰাৰ বাবে আমেৰিকাই ভাৰতৰ ওপৰত জৰিমণা হিচাপে অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰিছে। ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে তেওঁৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখিছে, "ৰাছিয়াৰ শক্তি, বিশেষকৈ তেল ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা উচিত। যুদ্ধৰ বাবে ধন আগবঢ়োৱা বন্ধ কৰিবলৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা উচিত।"
অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ বৈঠকৰ সমান্তৰালকৈ মোডী আৰু জেলেনস্কিৰ মাজত ব্যক্তিগত বৈঠকৰ পৰিকল্পনাও আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজৰ এক্সত জেলেনস্কিৰ সৈতে কথা পাতি সুখী বুলি কয়। মোডীয়ে কয়, "মই সংঘাতৰ ক্ষিপ্ৰ আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ বাবে ভাৰতৰ দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰিলোঁ। ইয়াৰ বাবে ভাৰতে সকলো প্ৰচেষ্টা চলাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। ইয়াৰ দ্বাৰা ইউক্ৰেইনৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব।"
