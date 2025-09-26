ওদালগুৰিৰ ৭ পৰিষদীয় সমষ্টিত কোন কিমান ভোটত আগবাঢ়ি আছে...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ওদালগুৰি জিলাৰ ৭পৰিষদীয়া সমষ্টিত পোষ্টেল আৰু প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনাৰ অন্তত ফলাফলসমূহ এনেধৰণৰঃ-
ধনশিৰি সমষ্টিঃ- বি পি এফে লাভ কৰিছে ৪১২৫টা ভোট। আনহাতে ইউ পি পি এলে লাভ কৰিছে ২২৬১টা ভোট।
ভৈৰৱকু্ণ্ড সমষ্টিঃ ইউ পি পি এলে লাভ কৰিছে ১০২৯টা ভোট। বি পি এফে লাভ কৰিছে ১৪৭৪টা ভোট আৰু বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে ১০৯১টা ভোট।
পাচনৈ সমষ্টিঃ বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে ১৫০৬টা ভোট। বি পি এফে লাভ কৰিছে ১১৬৩টা ভোট আৰু ইউ পি পি এলে লাভ কৰিছে ১৮টা ভোট। সমষ্টিটোত জয় ভাৰত পাৰ্টিয়ে লাভ কৰিছে ১৪৭০টা ভোট।
হৰিশিঙা সমষ্টিঃ বি পি এফে লাভ কৰিছে ৩৭৪০টা ভোট। আনহাতে ইউ পি পি এলে লাভ কৰিছে ২১৫৯টা ভোট। আনহাতে অঞ্জলি দৈমাৰী এ পি বি দলে লাভ কৰিছে ৭৬২টা ভোট।
খালিংদুৱাৰ সমষ্টিঃ বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে ১৮৪৪ টা ভোট। বি পি এফে লাভ কৰিছে ৮২৭টা ভোট আৰু ইউ পি পি এলে লাভ কৰিছে ১৬৮৩টা ভোট।
ভেৰগাওঁ সমষ্টিঃ বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে ১৩০৯ টা ভোট। বি পি এফে লাভ কৰিছে ১০৮৯ টা ভোট আৰু ইউ পি পি এলে লাভ কৰিছে ১৮৬৬টা ভোট।
খৈৰাবাৰী সমষ্টিঃ বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে ১১৫৪ টা ভোট। বি পি এফে লাভ কৰিছে ১৫৮৫ টা ভোট আৰু ইউ পি পি এলে লাভ কৰিছে ১৯১৭টা ভোট।