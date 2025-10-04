ছেপ্টেম্বৰত দেশত দুচকীয়া বাহনৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ছেপ্টেম্বৰ মাহত দুচকীয়া বাহনৰ বিক্ৰীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈছে। দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতাসকলে ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰততেওঁলোকৰ ডিলাৰশ্বিপলৈ ৯% অধিক ডিচপেচ ২০ লাখতকৈ অধিকলৈ ঠেলি দিলে কাৰণ তেওঁলোকে সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ (জিএছটি)ৰ হাৰ ১৮%লৈ কৰ্তনৰ পিছত চাহিদা বৃদ্ধিৰ বাবে আগ্ৰহী।
দেশৰ সৰ্ববৃহৎ দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা হিৰো মট’কৰ্পৰ পাইকাৰী পৰিমাণ ৫% বৃদ্ধি পাই ৬৪৭,৫৮২ ইউনিট হৈছে। কিন্তু একে মাহতে ইয়াৰ বাহনৰ পঞ্জীয়ন ১৯% বৃদ্ধি পাই ৩২৩,২৩০ জন হৈছে। হিৰোৱে এক বিবৃতিত কয় যে, “উৎসৱৰ মনোভাৱ আৰু নতুন জিএছটিৰ সুবিধাৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত বুকিং আৰু সোধা-পোছাৰ সংখ্যা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে।
যোৱা বছৰৰ উৎসৱৰ বতৰৰ তুলনাত শ্ব’ৰুম আৰু ডিলাৰশ্বিপৰ ফুটফল দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে, উচ্চ পৰিমাণৰ যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট টান পোৱা গৈছে।” শ্বাইন আৰু এক্টিভা মডেল নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে ছেপ্টেম্বৰৰ ভলিউমত ৩% বৃদ্ধি পাই ৫০৫,০০০ ইউনিট হৈছে। ইয়াত উষ্ণ বৃদ্ধিৰ সংখ্যাৰ আঁৰৰ কাৰণ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই।
চেন্নাইস্থিত টিভিএছ মটৰ কোম্পানীটোৰ ভলিউম ১২% বৃদ্ধি পাই ৪১৩,০০০ হয়, যাৰ সহায়ত ইয়াৰ স্কুটাৰ ৰেঞ্জৰ প্ৰবল চাহিদা। পুনেস্থিত বাজাজ অটোৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৫% বৃদ্ধি পাই ২ লাখ ৭৩ হাজাৰ ইউনিট হৈছে। আইচাৰ মটৰ্ছৰ নিয়ন্ত্ৰিত ৰয়েল এনফিল্ডৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৪৩% বৃদ্ধি পাই ১ লাখ ১৩ হাজাৰ ইউনিট হৈছে।
আইচাৰ মটৰ্ছৰ পৰিচালন সঞ্চালক আৰু ৰয়েল এনফিল্ডৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বি গোবিন্দৰাজনে কয় যে, “ৰয়েল এনফিল্ডত আমাৰ বাবে উৎসৱৰ বতৰৰ অবিশ্বাস্য আৰম্ভণি হৈছে, আমি আমাৰ এতিয়ালৈকে সৰ্বোত্তম মাহেকীয়া বিক্ৰীৰ পৰিমাণ পঞ্জীয়ন কৰিছো আৰু মাহটোৰ বাবে এক লাখখুচুৰা বিক্ৰীৰ পৰিমাণ অতিক্ৰম কৰিছো।