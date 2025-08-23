চাবস্ক্ৰাইব কৰক

লামডিঙত পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসহ আটক দুজন সৰবৰাহকাৰী

  • লামডিঙত পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসহ আটক দুজন সৰবৰাহকাৰী। 
  • লামডিং-লংকা ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক ত্ৰিপুৰাৰ যুৱক।  
  • লামডিং আৰক্ষীৰ জালত ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰৰ যুৱক কিৰণ সিংহ আৰু সুৰজ সিংহ ৷ 
  • ত্ৰিপুৰাৰ পৰা লংকালৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে লামডিং আৰক্ষীৰ জালত পৰে দুই সৰবৰাহকাৰী ৷ 
  • ত্ৰিপুৰাৰ পৰা লংকালৈ দুয়ো স্কুটিৰে সৰবৰাহ কৰিছিল নিষিদ্ধ ভাংখিনি।
  • আৰক্ষীয়ে অভিযানত ২৩ কেজি নিষিদ্ধ ভাংসহ TR 05 G 4586 আৰু TR 05 G 5234 নম্বৰৰ স্কুটি দুখন জব্দ কৰিছে ৷ 
  • জব্দকৃত ভাংখিনৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ৭ লক্ষাধিক টকাৰ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী