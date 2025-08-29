দিগৰখালত তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুই ছাত্ৰী

ডিজিটেল সংবাদ, শিলচৰ : কাছাৰৰ দিগৰখাল ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত দুগৰাকী ছাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ইতিমধ্যে সংকটজনক অৱস্থাত দুয়োজন ছাত্ৰকে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে স্থানীয় লোকে।
আনহাতে দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ ৰাইজৰ মাজত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে দিগৰখালত। উত্তেজিত ৰাইজে শিলচৰ- শ্বিলং ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গঢ়ি তোলে।
ইফালে, দুৰ্ঘটনাত আহত দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় ৰাইজে প্ৰথমে কালাইন হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা গুৰুতৰ হোৱাত ততালিকে তেওঁলোকক শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে চিকিৎসকে ।
ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে ঘাটক ডাম্পাৰৰ চালকক আটক কৰি নিজৰ জিন্মাত ৰাখিছে। উল্লেখযোগ্য যে, তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ নথকা বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় লোকে।
মেঘালয়ৰ পৰা প্ৰতিদিনে শ শ চূণশিল কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ বৰাকলৈ আহে। তদুপৰি বলেশ্বৰ কোঁৱেৰীৰ পৰাও কেইবা শ শিল কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ দিগৰখালৰে কাছাৰ তথা বৰাকৰ তিনিওখন জিলাত প্ৰৱেশ কৰে। ডাম্পাৰসমূহ তীব্ৰ বেগত আৰু অভাৰটেক কৰাৰ ফলত প্ৰণালী পথচাৰী চলাচল কৰিবলৈ পথত ঠাই নোহোৱা হয়।
শুকুৰবাৰে ছাত্ৰী দুগৰাকী পথৰ কাষেৰে খোজকাঢ়ি স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰ খনে প্ৰচণ্ডভাৱে খুন্দা মাৰে। ডাম্পাৰসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষী আৰু পৰিবহন বিভাগক দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে। পিচত আৰক্ষীৰ আশ্বাসত অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয়।