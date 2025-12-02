চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

কুলাজনত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন

আজি বিয়লি চিলাপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কুলাজানত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। এখন কিয়া চেল্টছ আৰু এখন বাইকৰ মাজত সংঘটিত হয় ভয়ানক সংঘৰ্ষ ।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
384
  • চিলাপথাৰৰ কুলাজনত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা।
  • দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন। 
  • আজি বিয়লি চিলাপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কুলাজানত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা।
  • এখন কিয়া চেল্টছ আৰু এখন বাইকৰ মাজত সংঘটিত হয় ভয়ানক সংঘৰ্ষ ।
  • Kia seltosগাড়ীখনৰ নম্বৰ AS0IES 1444 আৰু Glamour বাইকখনৰ নম্বৰ AS 04 2784। 
  • সংঘৰ্ষত বাইক আৰোহী তথা চিলাপথাৰ পতিৰিৰ মঞ্জুৰ কাৰ্দং (৪০) আৰু কাৰেং চাপৰিৰ পদ্মেশ্বৰ চুংক্ৰাঙ (৪০) গুৰুতৰভাৱে আহত হয়।
  • ঘটনাত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় বাহন দুখন।
  • আৰক্ষীয়ে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।
চিলাপথাৰ