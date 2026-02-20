চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

এ পি এছ চিত স্থান লাভ বজালীৰ দুই মেধাৱীৰ

নিশামণিৰ এই সাফল্যত আনন্দিত পিতৃ-মাতৃৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । একেদৰে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত সফলতা বজালীৰ ভালাগুৰিৰ মিন্টু নাথৰ ।সহকাৰী সমবায় পঞ্জীয়ক পদৰ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে তেওঁ

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
167
  • APSC CCEত স্থান লাভ বজালীৰ ভোটান্ত সাদৰীৰ নিশামণি দাসৰ লগতে বজালী ভালাগুৰিৰৰ মিন্টু নাথৰ।
  • Assistant Audit officer হিচাপে বাচনি লাভ কৰে নিশামণি দাসে।
  • নিশামণিৰ এই সাফল্যত আনন্দিত পিতৃ-মাতৃৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ।
  • স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে এই পৰীক্ষা সুকলমে হোৱাত সুখী অনুভৱ কৰে নিশামণিয়ে ।
  • দুবাৰকৈ বিফল হোৱাৰ পিছত তৃতীয়বাৰত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা বুলি মন্তব্য।
  • একেদৰে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত সফলতা বজালীৰ ভালাগুৰিৰ মিন্টু নাথৰ ।
  • সহকাৰী সমবায় পঞ্জীয়ক পদৰ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে তেওঁ ।
  • দুবাৰকৈ বিফল হৈও ধৈৰ্য্য আৰু একাগ্ৰতাৰ বাবে এইবাৰ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মিন্টু নাথ ।
  • ২০২৩ চনৰ ADRE পৰীক্ষাতো তৃতীয় বৰ্গৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী হিচাপে নিযুক্তি পাইছিল তেওঁ ।
  • বৰ্তমান বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰালৰ কনিষ্ঠ সহায়ক পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে তেওঁ ।
  • চাকৰিৰ সমান্তৰালকৈ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলাইছিল তেওঁ ।
  • মিন্টু নাথৰ এনে সফলতাত পিতৃ-মাতৃ উৎফুল্লিত হোৱাৰ লগতে ভালাগুৰি ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ যুৱকসকলে জনাই উষ্ম আদৰণি ।
এ পি এছ চি