বিপিএফৰ দুই নেতাক ৬বছৰৰ বাবে নিলম্বন...

New Update
- দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা বাবেই বিপিএফৰ দুই নেতাক নিলম্বন।
- সদ্যসমাপ্ত পঞ্চম বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত দল বিৰোধী কাৰ্য্যত লিপ্ত হৈছিল এই দুই নেতা।
- তেওঁলোক হৈছে মুছলপুৰ ব্লক বিপিএফ দলৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৰিন্দাও বসুমতাৰী।
- আনজন হৈছে সংখ্যালঘু কোষৰ সভাপতি জাহাংগীৰ আলম।
- দুয়োগৰাকী নেতাক ছয় বছৰৰ কাৰণে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হয় ৷
- এক সভা আহ্বান কৰি দুয়োকে নিলম্বন কৰাৰ কথা ৰাজহুৱা কৰে।
- তাৰোপৰি উক্ত সভাতে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে মুছলপুৰ বিপিএফ দলৰ সভাপতি হিচাপে পুনৰ অনসুমৈ শুংগুৰ বড়োক দায়িত্ব দিয়ে ৷