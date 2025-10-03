চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বিপিএফৰ দুই নেতাক ৬বছৰৰ বাবে নিলম্বন...

দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা বাবেই বিপিএফৰ দুই নেতাক নিলম্বন। সদ্যসমাপ্ত পঞ্চম বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত দল বিৰোধী কাৰ্য্যত লিপ্ত হৈছিল এই দুই নেতা। 

Asomiya Pratidin
  • দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা বাবেই বিপিএফৰ দুই নেতাক নিলম্বন।
  • সদ্যসমাপ্ত পঞ্চম বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত দল বিৰোধী কাৰ্য্যত লিপ্ত হৈছিল এই দুই নেতা। 
  • তেওঁলোক হৈছে মুছলপুৰ ব্লক বিপিএফ দলৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৰিন্দাও বসুমতাৰী।
  • আনজন হৈছে সংখ্যালঘু কোষৰ সভাপতি জাহাংগীৰ আলম।
  • দুয়োগৰাকী নেতাক ছয় বছৰৰ কাৰণে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হয় ৷ 
  • এক সভা আহ্বান কৰি দুয়োকে নিলম্বন কৰাৰ কথা ৰাজহুৱা কৰে। 
  • তাৰোপৰি উক্ত সভাতে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে মুছলপুৰ বিপিএফ দলৰ সভাপতি হিচাপে পুনৰ অনসুমৈ শুংগুৰ বড়োক দায়িত্ব দিয়ে ৷
