আমি সোনকালে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁঃ মুন্না প্রসাদ গুপ্তা

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত SITৰ তদন্ত অব্যাহত। সংবাদমাধ্যমৰ আগত SDGP মুন্না প্রসাদ গুপ্তাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। ‘তদন্ত চলি আছে, বৰ্তমানলৈ ৯০জনতকৈ অধিক লোকৰ সাক্ষ্য গ্রহণ কৰা হৈছে’।

  • জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত SITৰ তদন্ত অব্যাহত
  • সংবাদমাধ্যমৰ আগত SDGP মুন্না প্রসাদ গুপ্তাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য
  • ‘তদন্ত চলি আছে, বৰ্তমানলৈ ৯০জনতকৈ অধিক লোকৰ সাক্ষ্য গ্রহণ কৰা হৈছে’
  • ‘কিছুমান বিহু কমিটীৰ ভাষ্যও লোৱা হৈছে’
  • ‘ছিংগাপুৰ আৰক্ষী আমাৰ সৈতে সম্পৰ্কত আছে’
  • ‘প্রয়োজন সাপেক্ষে আন আন নতুন মানুহ মতা হ’ব’
  • ‘আজিৰ চাৰিখন বিহু কমিটীক মতা হৈছিল’
  • ‘সময়মতে আমি তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ কৰিম’
  • ‘১৯/২৫ কেছটোৰ বৰ্তমানো তদন্ত চলি আছে’
  • ‘সাক্ষীসকলক আমি মাতি আছো, কিছু সাক্ষীৰ ভাষ্য ল’ব আছে’
  • প্রয়োজন সাপেক্ষে আমি মাতিম : SDGP মুন্না প্রসাদ গুপ্তা
