ট্ৰাম্পে কৈছিল চ্যুট-টাই পিন্ধি আহিবলৈ! কিন্তু জেলেনস্কী আহিল ক'লা জেকেট পিন্ধি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ কথা নাৰাখিলে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভল'ডিমিৰ জেলেনস্কীয়ে। হোৱাইট হাউচত পুনৰ ক'লা জেকেট পৰিধান কৰি উপস্থিত হ'ল জেলেনস্কী। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, প্ৰথমবাৰ জেলেনস্কী ট্ৰাম্পক লগ ধৰিবলৈ আহোতে চ্যুট-টাই নিপিন্ধাৰ বাবে ট্ৰাম্পৰ যথেষ্ট কৰ্কথনাৰ সন্মুখীন হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে জেলেনস্কীয়ে দ্বিতীয়বাৰ আহোতে চ্যুট-টাই পিন্ধি আহিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ লগ ধৰিবলৈ আহোতে পুনৰ পৰিধান কৰি আহিল ক'লা জেকেট।
প্ৰণিধানযোগ্য যে, এই সাক্ষাৎকাৰত ইউৰোপীয় আন নেতাসকলেও যোগদান কৰে, যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱা আৰু ইউক্ৰেইনৰ সুৰক্ষাৰ নিশ্চয়তা দিয়া। এই সাক্ষাৎকাৰ ট্ৰাম্পৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে শেহতীয়া সাক্ষাৎকাৰৰ পাছত হৈছে, য'ত যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে আলোচনা হৈছিল।
এই সাক্ষাৎকাৰত মুখ্য বিষয়সমূহ হৈছে যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱা, ইউক্ৰেইনলৈ আমেৰিকাৰ সামৰিক আৰু অৰ্থনৈতিক সাহায্য, শান্তি চুক্তি বনাম যুদ্ধবিৰতি কৌশল আৰু ইউক্ৰেইনৰ সুৰক্ষাৰ নিশ্চয়তা। ট্ৰাম্পে জেলেনস্কিক যুদ্ধ 'প্ৰায় তৎক্ষণাত' অন্ত পেলাবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু ক্ৰিমিয়া আৰু নেটোত যোগদানৰ আশা ত্যাগ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে। ট্ৰাম্পে কয় যে পুটিনে অধিক ভূমি বিচাৰে আৰু ইউক্ৰেইনে চুক্তি কৰিব লাগিব।
ইয়াৰবিপৰীতে জেলেনস্কিয়ে ইউক্ৰেইনৰ সুৰক্ষাৰ নিশ্চয়তা বিচাৰিছে আৰু কোনো ভূমি হস্তান্তৰ নকৰিবলৈ দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰিছে। ইউৰোপীয় নেতাসকলে জেলেনস্কিক সমৰ্থন দিবলৈ যোগদান কৰে যাতে আমেৰিকা-ইউৰোপৰ মিত্ৰতা প্ৰদৰ্শিত হয় আৰু ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে একতা ৰক্ষা কৰা হয়।
এই সাক্ষাৎকাৰৰ পটভূমিত ট্ৰাম্পে পুটিনৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল, কিন্তু ইউক্ৰেইনে কোনো ভূমি হস্তান্তৰ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এই আলোচনাই ইউক্ৰেইনৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত নেটো-ইইউৰ ঐক্যত ফাট মেলিব পাৰে।
জেলেনস্কিয়ে সাক্ষাৎকাৰৰ আগতে আমেৰিকাৰ বিশেষ দূত কিথ কেলগৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিছে, য'ত যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলিছে। ট্ৰাম্পে কয় যে এই সাক্ষাৎকাৰত শান্তিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লোৱা হ'ব। ইয়াৰ ফলত ৰাছিয়াৰ ওপৰত অধিক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হ'ব পাৰে আৰু ত্ৰিপাক্ষিক সাক্ষাৎকাৰৰ সম্ভাৱনা আছে।