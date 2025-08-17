নোলাল সমাধান! ইউক্ৰেইন- ৰাছিয়াৰ যুদ্ধবিৰামত ব্যৰ্থ ট্ৰাম্প...

ডিজিটেল ডেস্কঃঅৱশেষত কোনো ফলাফল নোহোৱাকৈয়ে অন্ত পৰিল ইউক্ৰেইন-ৰাছিয়া যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ বহু প্ৰত্যাশিত কূটনৈতিকপ্ৰচেষ্টা। আলাস্কাত মস্কোৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে যুদ্ধবিৰতি নহয়, স্থায়ী শান্তি চুক্তিক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল।
যদিও এই বৈঠকৰ পৰা কোনো চুক্তিত উপনীত নহ’ল, তথাপি ট্ৰাম্পে স্পষ্টভাৱে কয় যে তেওঁ এই সংঘাতৰ অন্ত পেলাবলৈ তেওঁ আগ্ৰহী। বহু প্ৰত্যাশিত বৈঠকখন আলাস্কাৰ জইণ্ট বেছ এলমেনডৰ্ফ-ৰিচাৰ্ডছনত অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফৌজদাৰী আদালতৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা থকাৰ পিছতো ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভ্লাদিমিৰ পুটিনক উষ্ম আদৰণি জনায়। নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ বহু কম সময়ৰ ভিতৰতে মাত্ৰ তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দুয়োগৰাকী নেতাই বৈঠক ত্যাগ কৰে।
ইয়াৰ পিছত ট্ৰাম্পে ছ’চিয়েল মিডিয়াত লিখিছে, "যুদ্ধবিৰতি প্ৰায়ে স্থায়ী নহয়। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত এই ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ আটাইতকৈ উত্তম উপায় হ'ল পোনপটীয়াকৈ শান্তি চুক্তিলৈ যোৱা, যিয়ে যুদ্ধৰ অন্ত পেলাব।" বৈঠকৰ অন্তত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে কয় যে সংঘাতৰ ‘মূল কাৰণ’সমূহ নিৰ্মূল নোহোৱালৈকে কোনো স্থায়ী সমাধান সম্ভৱ নহয়। ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ ইউক্ৰেইনে আংশিকভাৱে দখল কৰা চাৰিটা অঞ্চলৰ পৰা নিজৰ সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰি নাটোত যোগদানৰ প্ৰচেষ্টা পৰিত্যাগ কৰাৰ চৰ্তৰ কথা উল্লেখ কৰে।
আনহাতে, পুটিনৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ ঠিক পিছতে ট্ৰাম্পে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ’ল’ডিমিৰ জেলেনস্কিৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পাতে। ইয়াৰ পিছত জেলেনস্কিয়ে কয় যে তেওঁ সোমবাৰে ৱাশ্বিংটনত ট্ৰাম্পক সাক্ষাৎ কৰিব। জেলেনস্কিয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ইউক্ৰেইনে নিজৰ কোনো ভূখণ্ড এৰি নিদিয়ে আৰু ইউক্ৰেইনৰ অংশগ্ৰহণ অবিহনে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব নোৱাৰি। তেওঁ কয় যে “প্ৰকৃত শান্তি” স্থাপন কৰিব লাগিব, যিটো কেৱল ৰাছিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰাম নহ’ব।