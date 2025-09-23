শ্ৰীলংকাত হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি....

ডিজিটেল ডেস্কঃ শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত মঙলবাৰে কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৰণত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত শ্ৰীলংকাৰ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ কালচাৰেল ৰিলেচন (ICCR)-এ জুবিন গাৰ্গলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে।
ICCR-এ শিল্পীগৰাকীৰ অকাল মৃত্যুক সংগীত আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি উল্লেখ কৰে। শিল্পীগৰাকীৰ মায়াসনা সুৰবোৰ জনতাৰ হৃদয়ত চিৰদিন জীয়াই থাকিব বুলিও কৰে মন্তব্য।
উল্লেখ্য যে, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ কালচাৰেল ৰিলেচন(ICCR) ভাৰত চৰকাৰৰ এক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ৷ এই সংস্থাটো ভাৰতৰ বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কৰ সৈতে জড়িত ৷ অনুষ্ঠানত স্বামী বিবেকানন্দ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক/সচিব অধ্যাপক অংকুৰণ দত্ত উপস্থিত থাকি জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে।