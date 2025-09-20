চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অসম চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চৰ

দুটা দিনৰ বাবে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চৰ। ২০ আৰু ২১ ছেপ্টেম্বৰত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
368
  • জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অসম চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চৰ।
  • দুটা দিনৰ বাবে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চৰ।
  • ২০ আৰু ২১ ছেপ্টেম্বৰত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান।
  • শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগ শোকস্তৱদ্ধ ৰাজ্যবাসী।
জুবিন গাৰ্গ