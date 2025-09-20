জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অসম চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চৰ।

&quot; \u099c\u09c1\u09ac\u09bf\u09a8 \u0997\u09be\u09f0\u09cd\u0997\u09b2\u09c8 \u09b6\u09cd\u09f0\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u099e\u09cd\u099c\u09b2\u09bf \u0985\u09b8\u09ae \u099a\u09c7\u09ae\u09cd\u09ac\u09be\u09f0\u09cd\u099b \u0985\u09f1 \u0995\u09ae\u09be\u09f0\u09cd\u099a\u09f0\u0964 \u09a6\u09c1\u099f\u09be \u09a6\u09bf\u09a8\u09f0 \u09ac\u09be\u09ac\u09c7 \u09ac\u09cd\u09af\u09f1\u09b8\u09be\u09df\u09bf\u0995 \u09aa\u09cd\u09f0\u09a4\u09bf\u09b7\u09cd\u09a0\u09be\u09a8 \u09ac\u09a8\u09cd\u09a7 \u09f0\u0996\u09be\u09f0 \u0986\u09b9\u09cd\u09ac\u09be\u09a8 \u099a\u09c7\u09ae\u09cd\u09ac\u09be\u09f0\u09cd\u099b \u0985\u09f1 \u0995\u09ae\u09be\u09f0\u09cd\u099a\u09f0\u0964 \u09e8\u09e6 \u0986\u09f0\u09c1 \u09e8\u09e7 \u099b\u09c7\u09aa\u09cd\u099f\u09c7\u09ae\u09cd\u09ac\u09f0\u09a4 \u09ac\u09cd\u09af\u09f1\u09b8\u09be\u09df\u09bf\u0995 \u09aa\u09cd\u09f0\u09a4\u09bf\u09b7\u09cd\u09a0\u09be\u09a8 \u09ac\u09a8\u09cd\u09a7 \u09f0\u0996\u09be\u09f0 \u0986\u09b9\u09cd\u09ac\u09be\u09a8\u0964 \u09b6\u09bf\u09b2\u09cd\u09aa\u09c0\u0997\u09f0\u09be\u0995\u09c0\u09f0 \u09ac\u09bf\u09df\u09cb\u0997 \u09b6\u09cb\u0995\u09b8\u09cd\u09a4\u09f1\u09a6\u09cd\u09a7 \u09f0\u09be\u099c\u09cd\u09af\u09ac\u09be\u09b8\u09c0\u0964 &quot;