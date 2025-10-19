চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ৰঙাপৰাত জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান...

জুবিনবিহীন এটা মাহ ৷ এমাহ উপলক্ষে ৰঙাপৰাত অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই জুবিন অনুৰাগীয়ে ৰোপন কৰিলে নাহৰ পুলি ৷

ৰঙাপৰাৰ বিদ্যালয় নামঘৰ মঠ মন্দিৰ সকলো স্থানতে ৰোপন কৰিব শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰিয় নাহৰ গছৰ পুলি ৷ জুবিন গাৰ্গে প্ৰকৃতিক ভাল পাইছিল, গছ গছনি ভাল পাইছিল, যাৰ বাবে সমগ্ৰ ৰঙাপৰাতে নাহৰ গছ ৰোপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰঙাপৰাৰ জুবিন অনুৰাগীসকলে ৷

এটা মাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো  ন্যায় লাভ নকৰাত দুখ প্ৰকাশ কৰি ৰঙাপৰাৰ জুবিন অনুৰাগীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিছে ৷ এই মৃত্যুৰ বাবে দায়ী সকলৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনায় ৷

