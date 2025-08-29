চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা নগাঁও

নগাঁৱত নেনো ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু পৰামৰ্শ বিষয়ৰ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা

ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাচ ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেটিভ লিমিটেড চমুকৈ ইফকো (IFFCO, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited) ৰ উদ্যোগত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নগাঁৱত শুকুৰবাৰে নেনো ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু পৰামৰ্শ বিষয়ৰ এখনি প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
213

ডিজিটেল সংবাদ, বটদ্ৰৱা : ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাচ ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেটিভ লিমিটেড চমুকৈ ইফকো (IFFCO, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited) ৰ উদ্যোগত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নগাঁৱত শুকুৰবাৰে নেনো ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু পৰামৰ্শ বিষয়ৰ এখনি প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানটিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ প্ৰধান বিজ্ঞানী তথা মূৰব্বী ড০ ভবেশ চন্দ্ৰ ডেকাই আদৰনি ভাষন প্ৰদান কৰি কৃষক সকলক সাৰৰ প্ৰয়োগ আৰু মাটিৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সজাগ হবলৈ আহ্বান জনাই। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ ভূমি বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ দিপেন চন্দ্ৰ নাথে আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহন কৰি ইফকোৰ ক্ষেত্ৰ বিষয়া পাৰ্থ শইকীয়াই "মাটি, পানী আৰু বায়ু প্ৰদূষিত কৰা গতানুগতিক ইউৰিয়া আৰু ডি এ পিৰ বিভিন্ন ক্ষতিকাৰক দিশসমূহৰ বিতংভাৱে আলোচনা কৰাৰ লগতে 
গতানুগতিক সাৰৰ সমস্যাসমূহ সংশোধন কৰিবলৈ আইএফএফচিঅ’ই নেনো সাৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে।

তেওঁ লগতে নেনো সাৰ সুলভ মূল্য, জৈৱ নিৰাপদ, উচ্চ ব্যৱহাৰৰ কাৰ্যক্ষম, কঢ়িয়াবলৈ সহজ হোৱাৰ উপৰিও অধিক উৎপাদনশীল বুলি প্ৰকাশ কৰে। অনুষ্ঠানটিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নগাঁৱৰ পশু বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ড০ অনিমেশ ডেকা, ইফকোৰ কৰ্মকৰ্তা নুৰুল হক, আছাদ হুছেইন, নগাঁও জিলাৰ কেইবাগৰাকী কৃষি সম্প্ৰসাৰণ সহায়ক, কৃষি বিভাগৰ পৰিদৰ্শক, সহায়ক, কৃষি সখী, পশু সখী সকল উপস্থিত থাকে।

কৰ্মশালা