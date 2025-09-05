অধিক সুদৃঢ় হ'ব ভাৰত-ছিংগাপুৰৰ সম্পৰ্ক...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ছিংগাপুৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰিব ভাৰতে। ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰে অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা, দক্ষতা বিকাশ, ডিজিটেলাইজেচন, সংযোগ, বহনক্ষমতা, স্বাস্থ্যসেৱা, জনসাধাৰণৰ মাজত যোগাযোগ আৰু প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ দৰে একাধিক ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে তেওঁলোকৰ ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ বাবে নতুন ৰোড মেপ ঘোষণা কৰে। শেহতীয়াকৈ নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লৰেন্স ৱঙৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ এই পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰে।
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, ছিংগাপুৰ আৰু ভাৰতৰ সম্পৰ্ক কূটনৈতিকভাৱে পূৰ্বৰে পৰাই অতিকৈ ভাল। শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে সীমা অতিক্ৰম কৰা সন্ত্ৰাসবাদ আৰু পহলগাম আক্ৰমণৰ বিষয়ত ভাৰতক দিয়া সমৰ্থনৰ বাবে ছিংগাপুৰক ধন্যবাদ জনায়।
তেওঁ কয় যে দুয়োপক্ষই অংশীদাৰিত্বৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে বিশদ ৰোড মেপ তৈয়াৰ কৰিছে। "আমাৰ সহযোগিতা পৰম্পৰাগত ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধ নাথাকিব। পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি উন্নত উৎপাদন, সেউজ জাহাজ চলোৱা, দক্ষতা, অসামৰিক পাৰমাণৱিক শক্তি, আৰু নগৰীয়া জল ব্যৱস্থাপনাও আমাৰ সহযোগিতাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব।
ভাৰত-চিংগাপুৰ অৰ্ধপৰিবাহী নীতি আলোচনাৰ অধীনত সহযোগিতা, ছিংগাপুৰ কোম্পানীসমূহৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰ সুবিধা আৰু স্থিতিস্থাপক অৰ্ধপৰিবাহী যোগান শৃংখল আগবঢ়াই নিয়াকে ধৰি নেতাসকলে ভাৰতৰ অৰ্ধপৰিবাহী উদ্যোগ আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৃদ্ধিত সমৰ্থন আগবঢ়ায়। মোদীয়ে কয় যে যোৱা বছৰ সমাপ্ত হোৱা অৰ্ধপৰিবাহী পৰিৱেশ তন্ত্ৰ অংশীদাৰিত্ব চুক্তিয়ে গৱেষণা আৰু উন্নয়নক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিছে।