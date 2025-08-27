পথ বেয়া হ’লে টোল সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে: ন্যায়ালয়...

ডিজিটেল ডেস্কঃ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা নিৰ্দেশৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছে, য’ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৫৪৪ ৰ এডাপাল্লী–মান্নুথিৰ ৬৫ কিলোমিটাৰ পথত টোল সংগ্ৰহৰ ওপৰত সাময়িকভাৱে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা হৈছিল। ন্যায়াধীশ বি.আৰ. গৱাইৰ নেতৃত্বত থকা এখন বিচাৰপীঠে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষৰ আপিল খাৰিজ কৰি কয় যে পথৰ অৱস্থা বেয়া হ’লে টোল সংগ্ৰহৰ অধিকাৰ থাকিব নোৱাৰে।
৬ আগষ্টত কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পথৰ অৱনতি, যান-বাহনৰ ভিৰ আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিলম্বৰ বাবে টোল সংগ্ৰহৰ ওপৰত চাৰি সপ্তাহৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল। ন্যায়াধীশ গৱাইৰ নেতৃত্বত থকা বিচাৰপীঠে কয়, “জনসাধাৰণে টোল দি পথ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অধিকাৰৰ সৈতে তেওঁলোকৰ নিৰৱচ্ছিন্ন নিৰাপদ আৰু নিয়ন্ত্ৰিত পথৰ অধিকাৰ জড়িত।”
তেওঁলোকে লগতে কয় যে যদি এঘণ্টাৰ পথটো পাৰ হ'বলৈ ১২ ঘণ্টা লাগে, তাৰ বাবে জনসাধাৰণে ১৫০ টকাৰ টোল দিবলৈ বাধ্য নহয়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ক পথৰ অৱস্থা নিৰীক্ষণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা তৃতীয় পক্ষৰ ঠিকাদাৰক গোচৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ কয়। ন্যায়ালয়ে কয়, “পথ মসৃণ হ’লে চাৰি সপ্তাহৰ পূৰ্বেই টোল সংগ্ৰহৰ নিষেধাজ্ঞা উঠাই ল'ব পাৰি।” এই ৰায়ে জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে।