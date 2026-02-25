ৰাজ্যত পুনৰ নতুনকৈ গঠন হ’ব ৫ নতুন কমাণ্ডো বেটেলিয়ান

New Update
- ৰাজ্যত পুনৰ নতুনকৈ গঠন হ'ব কামাণ্ডো
- ৫ টাকৈ নতুন বেটেলিয়ান কামাণ্ডো কৰিব গঠন
- অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ আধুনিক সুব্ধাৰে নিৰ্মাণ হ'ব এই নতুন বেটেলিয়ান
- বেটেলিয়ানত থাকিব অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ অত্যাধুনিক সা-সুবিধা
- প্ৰসাশনিক ভৱন, বেৰেকৰ লগতে সমৰকলা প্ৰশিক্ষণৰ অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা থাকিব
- সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বেটেলিয়ালৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বাধ্যতামূলক ছুটিৰ
- উন্নত ফলাফলৰ বাবে ৫ টাকৈ নতুন বেটেলিয়ান কামাণ্ডোৰ স্থান নিৰ্ধাৰণ হ'ব
- আৰক্ষী আৰু পৰিয়ালৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিব ১০,০০০টা নতুন গৃহ
- সময়ত পদোন্নতি নিশ্চিত কৰিবলৈ সবলীকৰণ কৰিব পদোন্নতি প্ৰক্ৰিয়াৰ