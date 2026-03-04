চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

আজি ঘোষণা কৰিব ৰাইজৰ দলৰ প্রার্থী তালিকা

আজি ঘোষণা কৰিব ৰাইজৰ দলৰ প্রার্থী তালিকা। প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিব ৰাইজৰ দলে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
image (36)
  • আজি ঘোষণা কৰিব ৰাইজৰ দলৰ প্রার্থী তালিকা
  • প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিব ৰাইজৰ দলে
  • ১২ খন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা 
  • কংগ্ৰেছৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাত অসন্তুষ্টি অখিল গগৈ
ৰাইজৰ দল