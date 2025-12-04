প্ৰৱাসী অসমীয়া মঞ্জিৰা চৌধুৰীক সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন

ডিজিটেল ডেস্কঃ বিদেশত থাকিও নিজৰ কৃষ্টি আৰু সাধনা পাহৰি যোৱা নাই এগৰাকী প্ৰৱাসী অসমীয়াই। নাম তেওঁৰ মঞ্জিৰা চৌধুৰী। বিদেশৰত থাকিও নিজৰ পিছৰ প্ৰজন্মকো অসমৰ কৃষ্টিৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিছে তেওঁ ৷ নগাঁৱৰ ছোৱালী কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ প্ৰয়াত মহেশ চন্দ্ৰ দেবগোস্বামীৰ জীয়ৰী মঞ্জীৰা চৌধুৰী বিৱাহসূত্ৰে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বাস কৰি আছে লণ্ডনত ৷
ইতিমধ্যে বৃটিছ নাগৰিকত্বও লাভ কৰিছে তেওঁ ৷ বৃহস্পতিবাৰে এই গৰাকী মঞ্জিৰা চৌধুৰীক বিশেষ ভাৱে সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰে নগাঁৱৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কল্লোলে৷ কল্লোলৰ জন্মলগ্নৰে পৰা জড়িত মঞ্জিৰা চৌধুৰীক সম্বৰ্দ্ধনা জনাই আপ্লুত কল্লোল গোষ্ঠী ৷