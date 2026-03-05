আজি নেপালত সাধাৰণ নির্বাচন

&quot; \u0986\u099c\u09bf \u09a8\u09c7\u09aa\u09be\u09b2\u09a4 \u09b8\u09be\u09a7\u09be\u09f0\u09a3 \u09a8\u09bf\u09b0\u09cd\u09ac\u09be\u099a\u09a8 \u09aa\u09c1\u09f1\u09be \u09ed\u09ac\u099c\u09be\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u09a6\u09c7\u09b6\u0996\u09a8\u09a4 \u0986\u09f0\u09ae\u09cd\u09ad \u09b9\u09c8\u099b\u09c7 \u09ad\u09cb\u099f\u0997\u09cd\u09b0\u09b9\u09a3 \u09aa\u09cd\u09b0\u0995\u09cd\u09b0\u09bf\u09df\u09be \u0986\u099c\u09bf \u09e7.\u09ee\u09ef\u0995\u09cb\u099f\u09bf \u09ad\u09cb\u099f\u09be\u09f0\u09c7 \u09ad\u09be\u0997\u09cd\u09af \u09a8\u09bf\u09b0\u09cd\u09a3\u09df \u0995\u09f0\u09bf\u09ac \u09e8\u09ed\u09eb \u099c\u09a8 \u09b8\u09be\u0982\u09b8\u09a6\u09f0 \u09ac\u09bf\u09df\u09b2\u09bf \u09eb \u09ac\u099c\u09be\u09b2\u09c8\u0995\u09c7 \u099a\u09b2\u09bf\u09ac \u098f\u0987 \u09ad\u09cb\u099f\u0997\u09cd\u09b0\u09b9\u09a3 \u09aa\u09cd\u09b0\u0995\u09cd\u09b0\u09bf\u09df\u09be &quot;