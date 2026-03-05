চাবস্ক্ৰাইব কৰক

আজি নেপালত সাধাৰণ নির্বাচন

আজি নেপালত সাধাৰণ নির্বাচন। পুৱা ৭বজাৰ পৰা দেশখনত আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া।

Asomiya Pratidin
  • আজি নেপালত সাধাৰণ নির্বাচন
  • পুৱা ৭বজাৰ পৰা দেশখনত আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া
  • আজি ১.৮৯কোটি ভোটাৰে ভাগ্য নির্ণয় কৰিব ২৭৫ জন সাংসদৰ
  • বিয়লি ৫ বজালৈকে চলিব এই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া

