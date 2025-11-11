চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা Sivasagar

অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ দুই কোটি জনতাৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী বিজেপি মন্ত্ৰীয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছেঃ আটাছু...

সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে আজি শিৱসাগৰত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৷ তেওঁ কয় আটাছুৱে সাংবিধানিক ভাৱে জনজাতিকৰণৰ মৰ্য্যদা বিছাৰিছে ৷

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
dddddadadadad

ডিজিটেল সংবাদ, শিৱসাগৰঃ সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে আজি শিৱসাগৰত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৷ তেওঁ কয়,  আটাছুৱে সাংবিধানিক ভাৱে জনজাতিকৰণৰ মৰ্য্যদা বিছাৰিছে৷ জনজাতিকৰণ ছয় জনগোষ্ঠীৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ৷ বিজেপিয়ে পূৰ্বতে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে আঁতৰিব ধৰিছে৷

তেওঁ কয়-  বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বাধীন এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বতেই কালি এটা পক্ষই সোণাপুৰত গণ সমাবেশ পাতি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰুদ্ধে ৰণডংকা বজাইছিল৷  ছয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক কালিৰ সমাবেশত ঘূচিয়াই মাৰিম বুলি ভাবুকি দিছিল৷ আমি হাত সাৱটি বহি নাথাকিম বুলি তেওঁ হুংকাৰ দিয়ে আটাছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে।

তেওঁ লগতে কয়  যে,  অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ দুই কোটি জনতাৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী বিজেপিৰ মন্ত্ৰীয়ে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে৷  মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষানিক ভাৱে সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰী গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক৷ জনজাতিকৰণৰ মৰ্য্যদা নোপোৱা পৰ্য্যন্ত  অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ দুই কোটি জনতা ক্ষান্ত নহয়৷ তেওঁ কয় এই সময় অতি স্পৰ্শকাতৰ৷ অসমৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থতেই তাৎক্ষণিক ভাৱে জনজাতিকৰণৰ মৰ্য্যদা প্ৰদান কৰক বুলি তেওঁ কয় ৷

শিৱসাগৰ