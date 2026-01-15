চাবস্ক্ৰাইব কৰক

মমতাৰ প্ৰতিবাদ আছিল পূৰ্ব পৰিকল্পিত! হোৱাটছএপৰ বাৰ্তালাপত উন্মোচন বিস্ফোৰক তথ্য

কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত ইডিৰ অভিযান সন্দৰ্ভত চলি থকা শুনানিৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা হুলস্থুল পূৰ্ব-পৰিকল্পিত আছিল বুলি গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে টিএমচিৰ বিৰুদ্ধে।

ডিজিটেল ডেস্কঃ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত ইডিৰ অভিযান সন্দৰ্ভত চলি থকা শুনানিৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা হুলস্থুল পূৰ্ব-পৰিকল্পিত আছিল বুলি গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে টিএমচিৰ বিৰুদ্ধে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসাৰি, এই সন্দৰ্ভত প্ৰমাণস্বৰূপে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লিগেল চেলৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা বুলি দাবী কৰা কিছুমান হোৱাটছএপ বাৰ্তা পোহৰলৈ আহিছে।

জানিব পৰা মতে, উক্ত হোৱাটছএপ বাৰ্তাসমূহ ইডিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছে। এই বাৰ্তাসমূহত টিএমচিৰ সমৰ্থক আৰু দলীয় আইন বিষয়া সকলক বৃহৎ সংখ্যাত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বাহিৰত একত্ৰিত হৈ শুনানিৰ সময়ত হুলস্থুল সৃষ্টি কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল বুলি অভিযোগ কৰা হৈছে।

অভিযোগ অনুসৰি, এটা বাৰ্তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছিল—
“আজি, ৯/০১/২০২৬, আদালত নম্বৰ ৫, আইটেম নম্বৰ ১০লৈ সকলোকে আহিবলৈ অনুৰোধ।”

ইফালে, আন এটা বাৰ্তাত কোৱা হৈছিল—
“আজি দুপৰীয়া ১ বজাৰ পৰা বি গেটত একত্ৰিত হ’ব। সকলোকে আহিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা হ’ব। বাছ আৰু অন্যান্য বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।”

এই বাৰ্তাসমূহ ছাৰ্কুলেট হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বাহিৰত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ প্ৰতিবাদ আৰু হুলস্থুলৰ ফলত আদালতৰ স্বাভাৱিক কাম-কাজ বিঘ্নিত হয় আৰু শেষত আদালতে সংশ্লিষ্ট গোচৰৰ শুনানি স্থগিত ৰাখিবলৈ বাধ্য হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, এই গোচৰটো কলকাতাৰ বিভিন্ন স্থানত ইডিয়ে চলোৱা অভিযানৰ সৈতে জড়িত। এই অভিযানৰ ভিতৰত আছিল ৰাজনৈতিক পৰামৰ্শদাতা সংস্থা আই-পেক (I-PAC)ৰ কাৰ্যালয় আৰু সংস্থাটোৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰতিক জৈনৰ বাসগৃহ। কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৱে আই-পেকৰ সৈতে জড়িত আৰ্থিক অনিয়মৰ তদন্ত চলাই আছে।

ইডিয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত অভিযোগ কৰা মতে, অভিযান “সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ আৰু পেছাদাৰীভাৱে” চলি আছিল। কিন্তু পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী বিষয়াসহ প্ৰতিক জৈনৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই পৰিস্থিতি সলনি হয়।

ইডিৰ অভিযোগ অনুসাৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ সমৰ্থক সকলে অভিযান চলি থকা অৱস্থাতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ শাৰীৰিক নথি-পত্ৰ আৰু ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ আঁতৰাই লৈ যায়। তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় আই-পেকৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ তাতো অতিৰিক্ত নথি আৰু ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰমাণ লৈ যোৱা হয় বুলি দাবী কৰে ইডিয়ে।

ইডিৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছে— “মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰতিক জৈনৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি  নথি আৰু ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচসহ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰমাণ আঁতৰাই লৈ যায়।” লগতে অভিযোগ কৰা হৈছে যে, মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ কৰাৰ সময়ত এটা হাৰ্ডডিস্ক আৰু কিছুমান নথি নিজৰ লগত লৈ গৈছিল।

ইফালে, এই ঘটনাই চলি থকা তদন্তত হস্তক্ষেপৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বুলি ইডিয়ে দাবী কৰিছে। অৱশ্যে, কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত হুলস্থুল সৃষ্টি আৰু হোৱাটছএপ বাৰ্তাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত তৃণমূল কংগ্ৰেছে এই পৰ্যন্ত কোনো বিশদ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই।

বৰ্তমান এই বিষয়টো ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন অৱস্থাত আছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইডিয়ে দাখিল কৰা নথি-পত্ৰসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি আছে।

