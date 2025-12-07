শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ যুৱ সংগঠন কেন্দ্ৰীয় সেনা বাহিনীৰ উদ্যোগত মাৰাথন দৌৰ

ডিজিটেল সংবাদ, ঘিলাধাৰীঃ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ সংঘ যুৱ সংগঠন কেন্দ্ৰীয় সেনা বাহিনীৰ উদ্যোগত তিতাবৰ জিলা শাখাৰ আতিথ্য আৰু ব্যৱস্থাপনাত সদৌ অসম প্ৰাইজমানি মুকলি মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে।
বৰহোলা চাৰিআলিত আৰম্ভ হোৱা এই দৌৰ প্ৰতিযোগিতা তিতাবৰ ষ্টেচন তিনিআলিত সামৰণি পৰে ৷ ২১ কিঃমিঃ মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভ কৰে তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই৷
ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য কুমুদ চন্দ্ৰ কছাৰী, শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ ভকত-বৈষ্ণৱৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তিনিশৰো অধিক দৌৰবিদে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে৷