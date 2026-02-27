চাবস্ক্ৰাইব কৰক

তিতাবৰত পিষ্টলসহ আটক তিনি অপৰাধী

শুকুৰবাৰে তিতাবৰ আৰু যোৰহাট আৰক্ষীৰ এক অভিযানত পিষ্টলসহ আটক তিনি অপৰাধীক আটক কৰা হৈছে।

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল সংবাদ, তিতাবৰঃ শুকুৰবাৰে  তিতাবৰ আৰু যোৰহাট আৰক্ষীৰ এক অভিযানত পিষ্টলসহ আটক তিনি অপৰাধীক আটক কৰা হৈছে। ধৃত ৩ অপৰাধী হৈছে আচায্য গগৈ ,ভৰত গগৈ আৰু ডানিচ বৰুৱা। ইয়াৰে, আচায্য গগৈ ,ভৰত গগৈৰ ঘৰ তিতাবৰৰ ২ নং মৰাণ গাঁৱত। আনহাতে, ডানিচ বৰুৱাৰ ঘৰ যোৰহাটৰ চিনামৰাত।

জানিব পৰা মতে, গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত তিতাবৰ আৰু যোৰহাট আৰক্ষীয়ে মৰাণ গাঁওত অভিযান চলাই আচাৰ্য গগৈ আৰু ভৰত গগৈক জিম্মাত লয়। দুয়োজনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে যোৰহাট চিনামৰাৰ ডানিচ বৰুৱাক কৰায়ত্ত কৰাৰ লগতে এটা পইণ্ট ৩২ পিষ্টল আৰু এটা সজীৱ গুলীসহ এখন স্কুটি জব্দ কৰে। অধিক তথ্যৰ বাবে তিনিজনকে তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

তিতাবৰ