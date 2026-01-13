উৰুকাৰ দিনাই তিতাবৰত উদ্ধাৰ মাৰণাস্ত্ৰ...

&quot; \u0997\u09a3\u09f0\u09be\u099c\u09cd\u09af \u09a6\u09bf\u09f1\u09b8\u09f0 \u09aa\u09cd\u09f0\u09be\u0995\u0995\u09cd\u09b7\u09a3\u09a4 \u09a4\u09bf\u09a4\u09be\u09ac\u09f0\u09a4 \u0989\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09f0 \u0985\u09ac\u09c8\u09a7 \u09ae\u09be\u09f0\u09a3\u09be\u09b8\u09cd\u09a4\u09cd\u09f0\u0964 \u0989\u09f0\u09c1\u0995\u09be\u09f0 \u09a6\u09bf\u09a8\u09be\u0987 \u09a4\u09bf\u09a4\u09be\u09ac\u09f0 \u09a4\u09bf\u09a8\u09bf\u0986\u09b2\u09bf \u09b8\u09ae\u09c0\u09aa\u09f0 \u0995\u09be\u099b\u099c\u09be\u09a8 \u0985\u099e\u09cd\u099a\u09b2\u09a4 \u0989\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09f0 \u09ae\u09be\u09f0\u09a3\u09be\u09b8\u09cd\u09a4\u09cd\u09f0\u0964 \u09ae\u09cb\u0995\u0995\u099a\u09be\u0999\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u09a1\u09bf\u09ae\u09be\u09aa\u09c1\u09f0\u09b2\u09c8 \u09af\u09cb\u09f1\u09be \u09ac\u09b2\u09c7\u09f0&amp;quot; \u09ac\u09be\u09b9\u09a8\u09a4 \u0989\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09f0 \u098f\u099f\u09be \u09ea.\u09ebMM \u09aa\u09bf\u09b7\u09cd\u099f\u09b2\u0964 \u09a7\u09cb\u09a6\u09f0 \u0986\u09b2\u09bf\u09a4 \u099a\u09b2\u09cb\u09f1\u09be \u09a8\u09be\u0995\u09be \u099a\u09c7\u0995\u09bf\u0999\u09a4 \u099c\u09ac\u09cd\u09a6 \u09ae\u09be\u09f0\u09a3\u09be\u09b8\u09cd\u09a4\u09cd\u09f0\u099f\u09cb\u0964\u00a0 &quot;