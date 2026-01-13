উৰুকাৰ দিনাই তিতাবৰত উদ্ধাৰ মাৰণাস্ত্ৰ...

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত তিতাবৰত উদ্ধাৰ অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ। উৰুকাৰ দিনাই তিতাবৰ তিনিআলি সমীপৰ কাছজান অঞ্চলত উদ্ধাৰ মাৰণাস্ত্ৰ। মোককচাঙৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ যোৱা বলেৰ’ বাহনত উদ্ধাৰ এটা ৪.৫MM পিষ্টল।

