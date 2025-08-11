'মিঞাই অসমৰ জনগাথঁনি সলনি কৰাক লৈ শংকিত খিলঞ্জীয়া মুছলমান'

ডিজিটেল সংবাদ, বেকাজানঃ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে অবৈধভাৱে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰে অসমৰ জনগাঁথনি সলনি কৰাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকল। সেয়ে সময় থাকোতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অবৈধ সন্দেহজনক নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা উচ্ছেদক পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে তিতাবৰৰ বুঢ়ামছজিদ জামাতৰ যুৱবৃন্দৰ দ্বাৰা গঠিত যুৱ আঞ্জুমান নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে।
সোমবাৰে তিতাবৰ তিনি আলিৰ বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি যুৱ আঞ্জুমানৰ সম্পাদক ছাজিদ হুছেইনে সদৰি কৰে যে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান হিচাপে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা সন্দেহজনক নাগৰিকক চৰকাৰে উচ্ছেদ চলোৱাত কাৰ্যত আমাৰ আপত্তি কৰিব লগা একো নাই। চৰকাৰৰ এই উচ্ছেদক আমি সমৰ্থন জনাওঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো সমৰ্থন কৰি যাম। আমাৰ স্পষ্ট কথা যে ১৯৭১ চনৰ ২৪ মাৰ্চৰ পিচত অহা হিন্দু হওক বা মুছলমানেই হওক তেওঁলোকে অসম ত্যাগ কৰিবই লাগিব।
আনহাতে তিতাবৰ সমজিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাংশ অবৈধ সন্দেহজনক লোকে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি আছে। তেওঁলোকক শীঘ্ৰে উচ্ছেদ চলাবলৈ যুৱ আঞ্জুমানে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহবান জনাইছে। ইফালে, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ ছোৱালীক প্ৰলোভনৰে জালত পেলাই বিয়া কৰাই পৰৱৰ্তী সময়ত জোঁৱাই বস্তি গঢ়ি তুলিলৈ নিদিবৰ বাবে হুছেইন অসমীয়া মুছলমানৰ প্ৰতি আহবান জনায়।
সংবাদমেলত যুৱ আঞ্জুমানৰ উপদেষ্টা আমিৰ আলী আহমেদে উল্লেখ কৰে যে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উচ্ছেদৰ সাহসী পদক্ষেপ তিতাবৰ বুঢ়াজামে মজদিতৰ যুৱ আঞ্জুমানে সমৰ্থন জনাইছে। তেওঁ তিতাবৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান সমাজক উৰিয়ামঘাট আৰু মেৰাপানীৰ নেঘেৰিবিলৰ উচ্ছেদিক লোকক কোনোধৰণৰ আশ্ৰয় নিদিবলৈ আহবান জনায়।
সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে যে, "আমাৰ ইছলামত লিখা নাই যে কাৰোবাৰ মাটি দখল কৰিব লাগে বুলি। তেওঁলোকে কিয় সত্ৰ আৰু বনাঞ্চলৰ মাটি দখল কৰি জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া অস্তিত্বলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। ইছলামতো এইবিলাক ক'তো লিখা নাই । ইছলামত স্পষ্টকৈ লিখা আছে আনৰ মাটি এক ইঞ্চিও দখল নকৰিবা আনৰ মাটি বেদখল কৰাটো ইছলামৰ মতে গোনাহ। কিন্তু অসমৰ কেইবাখনো জিলাত সন্দেহজনক নাগৰিকে প্ৰবেশ কৰি অস্বাভাৱিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰে অসমৰ জনগাঁথনি সলনি কৰি পেলাইছে । এনেকৈ সন্দেহজনক লোকৰ আগ্ৰাসন চলি থাকিলে এদিন অসমীয়াৰ অস্বিত্ব নাথাকিব। গতিকে আমি জাগ্ৰত হ'বৰ সময় হ'ল। নহ'লে আমাৰ গুৰু দুজনাই দি থৈ যোৱা ভাষা, সংস্কৃতি এদিন মিউজিয়ামতে দেখা পাব।"
"অবৈধ সন্দেহজনক নাগৰিকৰ আগ্ৰাসনৰ উদাহৰণ হ'ল গোলাঘাট জিলাৰ উৰিয়ামঘাট আৰু মেৰাপানীৰ নেঘেৰিবিল।এই দুঠাইত মাত্ৰ বিশ বছৰত দহ বিশটা মিঞা পৰিয়ালৰ পৰা কেনেকৈ তিনি চাৰি হাজাৰ পৰিয়াললৈ বৃদ্ধি কৰিলে। বৰ্তমান তিতাবৰৰ বিভিন্ন ঠাইত সন্দেহজনক লোকে চৰকাৰী মাটি দখল কৰি বসতি গঢ়ি তুলিছে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া,অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ ছাদিউল আমিন,শ্বহীদ আটাউৰ ৰহমান,আজান হিন্দ ফৌজৰ প্ৰথম অসমীয়া শ্বহীদ নবাব ছেহিদুৰ ৰহমানৰ জন্মভূমি তিতাবৰৰ পৰা এই সন্দেহজনক নাগৰিকক উচ্ছেদ চলাবলৈ আহবান জনাইছো" বুলিও কৰে উল্লেখ।
এই সংবাদমেলত বুঢ়া মছজিদ জামাতৰ যুৱ আঞ্জুমানৰ উপদেষ্টা আমিৰ আলি আহমেদ, কার্যকৰী সভাপতি,হাচিবুৰ ৰহমান, উপ-সভাপতি, জুনেইদ আহমেদ বৰুৱা, সম্পাদক চাজিদ হুছেইন, সহকাৰী সম্পাদক ,চাহনুৰ আলী ,চাকিল আহমেদ, মানস জ্যোতি শইকীয়া সদস্য আচলাম আলী, মুস্তাকোল হুছেইন, মিন্টু শইকীয়া, মুছফিকুৰ ৰহমান,মোছাদ্দিক আহমেদ,ইনামূল হক, আবিদূৰ ৰহমান, নেকিবুল হুছেইন আৰু মুজিবুৰ হুছেইন উপস্থিত থাকে।