বলিষ্ঠ কৌতুক অভিনেতা টিৰাপ ৰায় চৌধুৰীৰ দেহাৱসান...

বলিষ্ঠ কৌতুক অভিনেতা, পৰিচালক টিৰাপ ৰায় চৌধুৰীৰ দেহাৱসান। GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকী। দীৰ্ঘদিনে শাৰিৰিক অসুস্থতাত ভুগি আছিল টিৰাপ ৰায় চৌধুৰী

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
বঙাইগাওঁ