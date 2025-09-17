চীনৰ পৰা Tiktok কিনিব আমেৰিকাই!

ডিজিটেল ডেস্কঃ আমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজতটিকটকসন্দৰ্ভত ডাঙৰ খবৰ ওলাইছে ৷ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিড’নাল্ডট্ৰাম্পে মঙলবাৰে (১৬ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৫) ঘোষণা কৰিছে যেটিকটক সন্দৰ্ভতআমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজতচুক্তি হৈছে ।ব্ৰিটেইন ভ্ৰমণলৈযোৱাৰ পূৰ্বেট্ৰাম্পেকয় যে আমিটিকটক সম্পৰ্কে চুক্তিত উপনীত হৈছো, চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিছিজিনপিঙৰসৈতে এই বিষয়ে কথা পাতিম।
স্পেইনৰৰাজধানীমাদ্ৰিদত আমেৰিকাৰ বিত্তমন্ত্ৰীস্কটবেছাণ্টআৰু চীনৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী হেলিফেঙৰমাজতদুদিনীয়া আলোচনাৰ অন্ততএই সিদ্ধান্ত উপনীত হয় ৷ চীন ভিত্তিকBytedance ৰ মালিকানাধীনTikTok ৰবিশ্বজুৰি প্ৰায় দুই বিলিয়ন ব্যৱহাৰকাৰী আছে। এই চুক্তিৰ অধীনতটিকটকৰ নিয়ন্ত্ৰণআমেৰিকাৰ কোম্পানীসমূহৰ হাতলৈ আহিব। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে আমেৰিকাৰ কোম্পানীসমূহেটিকটকক্ৰয় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ৷
২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত আমেৰিকাতটিকটকনিষিদ্ধ কৰা হৈছিল , কিন্তু এতিয়াও কাৰ্যক্ষম হৈ আছে চীনত। চুক্তিত উপনীত হ’বলৈ চীনক ১৭ ছেপ্টেম্বৰলৈ সময় দিয়া হৈছিল। এই চুক্তিত উপনীত নহ’লেআমেৰিকাতটিকটক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ হ’লহেঁতেন।ট্ৰাম্পে কয় যে১২ ছেপ্টেম্বৰতছিজিনপিঙৰ সৈতে কথা পাতিবআৰু এই চুক্তি চূড়ান্ত কৰিব।
চিএনবিচিৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ৩০-৪৫ দিনৰ ভিতৰত এই চুক্তি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ২০২৪ চনত আমেৰিকাত এখন আইন গৃহীত হয়, যাৰ অধীনত চীনৰ কোম্পানী বাইটেডেন্সে আমেৰিকাৰ কাৰ্য্যকলাপৰ মালিকীস্বত্ব টিকটকক বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয়। সেই সময়ত চীন চৰকাৰে এই এপৰ জৰিয়তে আমেৰিকান ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব বুলি আশংকা কৰা হৈছিল।