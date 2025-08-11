চাবস্ক্ৰাইব কৰক

মদন কামদেৱ দেৱালয়ৰ সমীপত তিনিটা গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ

কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিত গঁড়ৰ সন্ত্ৰাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মদন কামদেৱ দেৱালয়ৰ সমীপৰ পথাৰত তিনিটা গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণে স্থানীয় ৰাইজক ত্ৰাসিত কৰিছে।

মদনকামদেৱ দেৱালয়ৰ প্ৰতিবেশীয়ে জনোৱা অনুসৰি, গঁড় কেইটা মদনকামদেৱ দেৱালয় আৰু গোপেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সমীপৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ খাদ্যৰ সন্ধানত নামি আহিছে। বিগত কেইবাদিন ধৰি গঁড় কেইটাই পথাৰত স্থানীয় কৃষকৰ খেতি তহিলং কৰি আহিছে। ভৰ বাৰিষা কালত কৃষক ৰাইজে কৰা খেতি পথাৰত চলা গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণত ত্ৰাসিত হৈ পৰাৰ বিপৰীতে বন বিভাগৰ নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাত কৃষক ৰাইজ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে। যাৰবাবে স্থানীয় ৰাইজে মদনকামদেৱ খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু চিলা আঞ্চলিক বন বিষয়াক এই ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে।

