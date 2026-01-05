চাবস্ক্ৰাইব কৰক

মৰিগাঁৱত ভূমিকম্পৰ ফলত আহত ৩ জন লোক

ডিজিটেল ডেস্কঃ পুৱতি নিশা ৫.৬ প্ৰাৱল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় সমগ্ৰ ৰাজ্য। এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল মৰিগাঁৱৰ পৰা ১৪ কিলোমিটাৰ নিলগৰ গভীৰত। পুৱতি নিশা ৪ বাজি ১৭ মিনিটত ৰাজ্যত অনুভূত হয় এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি।

এই ভূমিকম্পৰ ফলত মৰিগাঁৱত আহত হৈছে ৩ জনকৈ লোক। ভূমিকম্পৰ সময়ত দৌৰা-দৌৰিকৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহোতেই আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় লোককেইজন। আঘাতপ্ৰাপ্ত নীৰজ কুমাৰ আৰু জয়মতী দেউৰীক ভৰ্তি কৰোৱা হয় মৰিগাওঁ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। তিনিওগৰাকীয়ে মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰে জয়মতী দেউৰী নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীৰ মূৰত পৰিছে ১২টা চিলাই। 

