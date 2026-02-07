কোনো মিঞাই কংগ্ৰেছৰ ছত্ৰছায়াত থাকি অসমীয়া জাতিক ভয় খুৱাব নোৱাৰে : মনোজ গগৈ

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী : প্ৰসংগঃ মিঞা খেদা অভিযান। পুনৰ উত্তপ্ত হৈ উঠিছে অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ। বাংলাদেশী মিঞাই অসমীয়া জীয়ৰী-বোৱাৰীৰ ওপৰত কৰা মন্তব্যক তীব্ৰ ভাষাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ-সভাপতি মনোজ গগৈয়ে।
তেওঁ কয় - আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই এতিয়াও মিঞা খেদা অভিযান আৰম্ভ কৰা নাই। যি দিনা আৰম্ভ কৰিম সেই দিনাৰ পৰা কোনো মিঞাই অসমত থাকিব লৈ ঠাই নাপাব। যদি কোনোবা মিঞাই ৰাতি ১২ বজাত অসমীয়া জীয়ৰী-বোৱাৰীৰ ওপৰত অপকৰ্ম কৰ্ম বুলি ভাবুকি দিয়ে আৰু তেন্তে অসমীয়াই হাত সাৱটি বহি থাকিম, সেইটো কেতিয়াও নহ’ব।
আনহাতে, মনোজ গগৈৰ ভাষ্য অনুসৰি - অসম হৈছে জয়মতী, মুলা গাভৰুৰ দেশ; বীৰাংগণা, সতী-সাধিনীৰ ভূমি। ইয়াত কোনো মিঞাই কংগ্ৰেছৰ ছত্ৰছায়াত, চুমা বাবাৰ ছত্ৰছায়াত থাকি অসমীয়া জাতিক ভয় খুৱাব নোৱাৰে। অসমীয়াই শান্তি ভাল পায়, কিন্তু ভয় বা ভাবুকিৰ সন্মুখত কেতিয়াও নিস্ক্ৰিয় নহয়। লগতে এই বাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ পাব লৈ সাজু হৈ থাকক বুলিও তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে। উল্লেখ্য যে, এই মন্তব্যক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে। বিৰোধী আৰু শাসকীয় পক্ষই আইন-শৃংখলা অটুট ৰখাৰ আহ্বান জনোৱাৰ সমান্তৰাল কৈ, সামাজিক মাধ্যমটো বিষয়টো লৈ আলোচনা তীব্ৰ হয়।