মহানগৰীত চোৰৰ উপদ্রৱঃ লকাৰ ভাঙি লৈ যায় নগদ ধন, সোণ-ৰূপৰ অলংকাৰ

&quot; \u09ae\u09b9\u09be\u09a8\u0997\u09f0\u09c0\u09a4 \u09ad\u09c7\u099f\u09be\u09aa\u09be\u09f0\u09be \u099a\u09be\u09f0\u09bf\u0986\u09b2\u09bf\u09a4 \u099a\u09cb\u09f0\u09f0 \u0989\u09aa\u09a6\u09cd\u09b0\u09f1 \u09a8\u099f\u09f0\u09be\u099c \u099c\u09c1\u09f1\u09c7\u09b2\u09c7\u09f0\u09c0\u09a4 \u099a\u09cb\u09f0\u09f0 \u09b2\u09c1\u099f\u09aa\u09be\u09a4 \u0993\u09aa\u09f0\u09f0 \u099f\u09bf\u09a8 \u0995\u09be\u099f\u09bf \u09ad\u09bf\u09a4\u09f0\u09a4 \u09b8\u09cb\u09ae\u09be\u0987 \u09b2\u09a3\u09cd\u09a1\u09ad\u09a3\u09cd\u09a1 \u0995\u09f0\u09c7 \u09ac\u09b9\u09c1 \u09ae\u09c2\u09b2\u09cd\u09af\u09f1\u09be\u09a8 \u09b8\u09be\u09ae\u0997\u09cd\u09b0\u09c0 CCTV \u09a8\u09b7\u09cd\u099f \u0995\u09f0\u09bf \u09b2\u0995\u09be\u09f0 \u09ad\u09be\u0999\u09bf \u09b2\u09c8 \u09af\u09be\u09df \u09a8\u0997\u09a6 \u09a7\u09a8, \u09b8\u09cb\u09a3-\u09f0\u09c2\u09aa\u09f0 \u0985\u09b2\u0982\u0995\u09be\u09f0 \u0998\u099f\u09a8\u09be\u09b8\u09cd\u09a5\u09b2\u09c0\u09a4 \u09b9\u09be\u09a4\u09c0\u0997\u09be\u0981\u0993 \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0 \u0989\u09aa\u09b8\u09cd\u09a5\u09bf\u09a4 \u09b9\u09c8 \u0986\u09f0\u09ae\u09cd\u09ad \u0995\u09f0\u09bf\u099b\u09c7 \u09a4\u09a6\u09a8\u09cd\u09a4 &quot;