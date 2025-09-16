জ্যোতি চিত্ৰবনত সীমান্ত চেতনা মঞ্চৰ তিনিদিনীয়া ছ’ল তথ্য চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী : সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰত প্ৰচলিত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিসমূহৰ প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে সীমান্ত চেতনা মঞ্চ, পূৰ্বোত্তৰৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে ছ’ল শীৰ্ষ তথ্য চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ৷ অহা ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাহিলীপাৰাত থকা জ্যোতি চিত্ৰবনত ‘SOUL- Stories of Unity, Land & Culture’ শীৰ্ষক এই চলচ্ছিত্ৰ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
ইতিমধ্যে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৩০ টাৰো অধিক জনগোষ্ঠী-সম্প্ৰদায়ৰ ৭০ খনৰো অধিক তথ্য চলচ্ছিত্ৰই এই মহোৎসৱত যোগদান কৰিছে ৷ সোমবাৰে জ্যোতি চিত্ৰবনত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে এই চলচ্ছিত্ৰ মহোৎসৱৰ অধ্যক্ষ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই.পি.এছ. বিষয়া প্ৰদীপ কুমাৰ, মহোৎসৱৰ সঞ্চালক [আই.এ.এছ.] মনিতা বৰগোঁহাই আৰু জ্যোতি চিত্ৰবনৰ অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগৰে ৷
সংবাদমেলত তেওঁলোকে সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূৰ্বোত্তৰে বিশেষকৈ সীমান্ত অঞ্চলত কৰি অহা কাম-কাজ, বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আয়োজনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে ভূমিৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্য এই তথ্য চলচ্ছিত্ৰ মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা বুলি উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ বিভাগৰ ৰাজ্য মন্ত্ৰী ড॰ এল মুৰুগন, নাগালেণ্ডৰ পৰ্যটন আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী তেমজেন ইমনা আলং, অসমৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা, চলচ্ছিত্ৰ পৰিচালিকা মঞ্জু বৰা বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ৷
আনহাতে অহা ২১ ছেপ্টেম্বৰত এই মহোৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত আৰ.এছ.এছৰ সহ সৰকাৰ্যবাহ ড॰ কৃষ্ণ গোপাল শৰ্মা, মন্ত্ৰী বিমল বৰা, পীযুষ হাজৰিকা আৰু মণিপুৰৰ চলচ্ছিত্ৰ নিৰ্মাতা অইনাম ডৰেণ উপস্থিত থাকিব ৷ চলচ্ছিত্ৰ মহোৎসৱৰ আয়োজক কমিটিৰ সদস্য দীপক দত্ত, দিব্যজ্যোতি দাস, বন্দিতা বৰাও উপস্থিত থকা তথা তথ্য চলচ্ছিত্ৰ মহোৎসৱৰ বন্দিতা বৰাই প্ৰস্তুত কৰা থীম ছং মুকলি কৰা আজিৰ সংবাদমেলত ভাষণ দি জ্যোতি চিত্ৰবনৰ অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগৰে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পৰম্পৰাগত উপাসনা পদ্ধতিক শুদ্ধ আৰু সহজ ৰূপত উপস্থাপন কৰাটো সকলোৰে দায়িত্ব বুলি উল্লেখ কৰে।
এই মহোৎসৱে সমাজত এক ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব বুলিও কয় ৷ এই তথ্য চলচ্ছিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ হোৱা ছবিখনক এক লাখ টকা, দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ ছবিখনক ৭৫ হেজাৰ টকা, তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ ছবিখনক ৫০ হেজাৰ টকা আৰু শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকক ২৫ হেজাৰ টকা পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
ইয়াৰ উপৰিও জুৰিৰ বিশেষ পুৰস্কাৰ থাকিব৷ এই তথ্য চলচ্ছিত্ৰ মহোৎসৱত ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ কামনা কৰিছে সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূৰ্বোত্তৰে ৷