হাজোৰ দমদমাত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি

বুধবাৰে নিশা কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ অন্তৰ্গত হাজোৰ দমদমাত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। এখন, দুখন নহয় চাৰিখনকৈ বাহনত চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰা সন্দেহক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এই পৰিস্থিতিৰ।

ডিজিটেল সংবাদ, হাজো : বুধবাৰে নিশা কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ অন্তৰ্গত হাজোৰ দমদমাত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। এখন, দুখন নহয় চাৰিখনকৈ বাহনত চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰা সন্দেহক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এই পৰিস্থিতিৰ।

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি, বৰপেটাৰ বাঘবৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত হাজোৰ দমদমাত ধৰা পৰে বাহনকেইখন। হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ অসম, উত্তৰ কামৰূপ জিলাৰ সদস্যসকলে ৰাইজৰ সহযোগত চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰা সন্দেহত গৰু ভৰ্তি বাহনকেইখন জব্দ কৰি হাজো আৰক্ষীক গতাই দিয়ে।
 
উল্লেখযোগ্য যে, বাহনকেইখনৰ পৰা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰায় ৫০ টা গৰু। জব্দ হোৱা বাহনকেইখনৰ নম্বৰ হৈছে ক্ৰমে- AS-01-TC-0311 ( বলেৰ’ পিক আপ), AS- 01-TC-2493 ( EICHER TRUCK), AS- 01-SC-6009 (বলেৰ’ পিক আপ) আৰু AS-01-QC-6402 (বলেৰ’ পিক আপ)। সম্প্ৰতি হাজো আৰক্ষীৰ তদন্তত আছে সমগ্ৰ বিষয়টো।

