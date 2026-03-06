চাবস্ক্ৰাইব কৰক

কাছাৰৰ গ্ৰামাঞ্চলত ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি

সম্প্ৰতি গ্ৰামাঞ্চলত ভয়ানক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ সংখ্যা। বয়সীয়াল লোকৰ তুলনাত গ্ৰামাঞ্চলৰ যুৱকসকলেই এই ষ্ট্ৰোক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে সৰ্বাধিক

ডিজিটেল সংবাদ, শিলচৰ : সম্প্ৰতি গ্ৰামাঞ্চলত ভয়ানক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ সংখ্যা। বয়সীয়াল লোকৰ তুলনাত গ্ৰামাঞ্চলৰ যুৱকসকলেই এই ষ্ট্ৰোক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে সৰ্বাধিক। গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা ৮১ শতাংশ ষ্ট্ৰোক ৰোগী শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ আহিছে। জিলাখনত ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ মৃত্যুৰ হাৰ ৩০ শতাংশ।

বিগত আঠ বছৰত কাছাৰ জিলাত সংগ্ৰহ কৰা তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ খবৰ। নেচনেল ষ্ট্ৰোক ৰেজিষ্ট্ৰী প্ৰ'গ্ৰামৰ অধীনত আৰু শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ মেডিচিন বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত সহযোগিতাৰ জৰিয়তে ষ্ট্ৰোক সেৱা শক্তিশালী কৰা এক পৰ্যালোচনা অনুষ্ঠানত পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য।

পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা চিকিৎসকসকলৰ মতে,উচ্চ ৰক্তচাপ, বহুমুত্ৰ, ধুমপান, অতিৰিক্ত মদ্যপান, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, শাৰিৰীক পৰিশ্ৰমৰ অভাৱ আদি কাৰনতে ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। আৰম্ভণিতে ইয়াৰ চিকিৎসা নকৰিলে ৰোগীৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে অথবা শাৰীৰিক অক্ষমতাই দেখা দিব পাৰে। 

অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি ষ্ট্ৰোক ৰোগৰ বিতং তথ্য দাঙি ধৰে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ মেডিচিন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক তথা এই আইচিএমআৰ প্ৰজেক্টৰ‌ প্ৰথমগৰাকী অধ্যক্ষ ডাঃ অভিজিৎ স্বামীয়ে। তেখেতে কয়- গ্ৰামাঞ্চলত সচেতনতাৰ অভাৱ আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অল্পতাৰ বাবেই  গ্ৰামাঞ্চলত ৰোগীৰ সংখ্যা দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। সময় মতে ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ আনিব নোৱাৰাৰ ফলতে মৃত্যুৰ হাৰ‌ বৃদ্ধি পাইছে।

এই প্ৰজেক্টৰ প্ৰিঞ্চিপাল ইনভেষ্টিগেটৰ ডা০ পাৰমিতা ৰয়ে বিগত আঠ বছৰত কাছাৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ পৰিসংখ্যা দাঙি ধৰি কয়- চহৰ অঞ্চলতকৈ গ্ৰামাঞ্চলত এই ৰোগীৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে।
কোটা, বাৰানসী, কটক,কাছাৰ সহ দেশৰ পাচখন জিলাত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ সংখ্যা।

কাছাৰ জিলাত ৫২ বছৰৰ পৰা ৬৪ বছৰৰ ৪০ শতাংশ আৰু ৪৫ ৰ পৰা ৫৫ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত ৩৩ শতাংশ ৰোগী ষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত হৈছে। ২০২০ চনত কাছাৰ জিলাত ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ সংখ্যা আছিল মাত্ৰ ৪০৪ গৰাকী। ২০২৫ চনত এই সংখ্যা ১৭০০ লৈ বৃদ্ধি পাইছে বুলি উল্লেখ কৰে ডা০ পাৰমিতা ৰয়ে। গ্ৰামাঞ্চলত সজাগতা আৰু প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসাৰ অভাৱৰ বাবেই ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে ডা০ পাৰমিতাই ৰয়ে। সময় মতে ৰোগীসকলক চিকিৎসালয়লৈ লৈ আহিলে তেওঁলোকক বচোৱাতো সম্ভৱ বুলিও মন্তব্য কৰে চিকিৎসকগৰাকীয়ে।

অনুষ্ঠানত মেডিচিন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডাঃ অভিজিৎ স্বামী, কাছাৰ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ প্ৰতিনিধি ডা০ ৰোহন বিশ্বাস, ডা০ ভাস্কৰ দেৱনাথসহ কেইবাগৰাকী চিকিৎসকে ষ্ট্ৰোক ৰোগৰ দ্ৰুত বৃদ্ধি আৰু চিকিৎসাৰ ওপৰত ভাষণ প্ৰদান কৰে। অনুষ্ঠানত শতাধিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ব্লক প্ৰাইমাৰী  হাস্পতালৰ চিকিৎসক আৰু বে-চৰকাৰী হাস্পতালৰ প্ৰতিনিধি। অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰে প্ৰজেক্টটোৰ পৰিসংখ্যাবিদ মৌপিয়া চৌধুৰীয়ে।

