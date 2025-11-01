চাবস্ক্ৰাইব কৰক

শ্রীকাকুলমত পদপিষ্টৰ ঘটনা

অন্ধ্রপ্রদেশৰ শ্রীকাকুলমত পদপিষ্টৰ ঘটনা কাশীবুগ্গাৰ ভেংকটেশ্বৰ মন্দিৰত পদপিষ্ট হৈ ৯জনৰ মৃত্যু

  • নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে শিশু আৰু মহিলা
  • ঘটনাত আন কেইবাজনো আহত
  • মন্দিৰত উপস্থিত হৈছে প্রশাসনৰ লোক আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ