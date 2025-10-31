চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গুৱাহাটী

ৰয়েল গ্ল’বেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্চম সমাবর্তন সফলভাৱে সম্পন্ন

৩২জনক পি.এইচ.ডি. ডিগ্ৰী, ৭৭৭গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক স্নাতকোত্তৰ আৰু সংহত পাঠ্যক্ৰমৰ ডিগ্ৰী, আৰু ১,০৯৩গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক স্নাতক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয়।

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল সংবাদ,গুৱাহাটীঃ   অসম ৰয়েল গ্ল'বেল বিশ্ববিদ্যালয় আৰ জি ইউপঞ্চম দীক্ষান্ত সমাৱৰ্তন আজি গৌৰৱৰপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হয়এই সমাৱৰ্তনত মুঠ ১৯৬৭ জনক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয়, ইয়াৰে ৩২জনক পি.এইচ.ডি. ডিগ্ৰী, ৭৭৭গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক স্নাতকোত্তৰ আৰু সংহত পাঠ্যক্ৰমৰ ডিগ্ৰী, আৰু ১,০৯৩গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক স্নাতক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয়

পদ্মভূষণ বঁটা বিজয়ী তথা মেদান্তৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক ড০ নৰেশ ত্ৰেহানক ডি.এছ.চি. বঁটা, আৰ.পি.সঞ্জীৱ গোৱেংকা গোটৰ অধ্যক্ষ সঞ্জীৱ গোৱেংকাক ডাক্তৰ অৱ লেটাৰ্ছ (ডি.লিট.); পদ্মশ্ৰী আৰু সাহিত্য অকাডেমী বঁটা বিজয়ী য়েছে দৰ্জী থংচিক ডি.লিট. বঁটা লগতে বিশিষ্ট অধিবক্তা তথা আগৰৱালা ল’ এছ’চিয়েটছৰ পৰিচালন অংশীদাৰ মহেশ আগৰৱালাক এল.এল.ডি. বঁটা প্ৰদান কৰা হয়।

সমাৱৰ্তনৰ সভাপতিত্ব কৰে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই।সমাৱৰ্তনৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে ৰাজ্য সভাৰ সদস্য ড০ সুধাংশু ত্ৰিবেদীয়ে; ইয়াত উপস্থিত থকা সকলৰ মাজত আছিল অসমৰ শিল্প আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী শ্ৰী বিমল বৰা, লোকসভাৰ সদস্য শ্ৰী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা

আৰ জি ইউৰ আচাৰ্য ড° একে পানছাৰীয়ে সমাৱৰ্তন মুকলি বুলি ঘোষণা কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে উপাচাৰ্য অধ্যাপক একে বুঢ়াগোহাঁইয়ে এক গাম্ভৰ্যপূৰ্ণ সমাৱেশক আদৰণি জনাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে

ইয়াৰ পিছতে সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান, ডিগ্ৰী আৰুডিপ্লমা বঁটাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলক উপস্থাপন, শপত গ্ৰহণ, আৰু পিএইচডি বঁটা প্ৰদান কৰা হয়

