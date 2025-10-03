জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত হ’বই লাগিব : গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

ডিজিটেল ডেস্ক : যোৰহাটত জুবিন গাৰ্গৰ ১৩ দিনীয়া কৰ্ম সম্পন্ন কৰি আহি থকাৰ অৱস্থাতে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ উপস্থিত হয় সীতাজখলাত। তাত তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে।
ইয়াৰ পাছতে তেওঁ সাংবাদিকৰে হোৱা এক বাৰ্তালাপত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ কথা ব্যক্ত কৰে। শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী গৰিমাই অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে কাতৰ আহ্বান জনাই কয়- জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত হ’বই লাগিব। আইনৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে। পত্নী গৰিমাই আৰু কয়- "কল্পনা কৰাতকৈও ৰাইজে বহুত মৰম দিছে জুবিনক।"
এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, দুগ্ধজাত সামগ্ৰী প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠান 'সীতাজখলা' মুকলি কৰা হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ হাতেৰে। একেদৰে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাদৰো আছিল জুবিন গাৰ্গ।
প্ৰণিধানযোগ্য যে, ১৯ ছেপ্তেম্বৰ ২০২৫ত ছিংগাপুৰত অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে। জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰে অভিযুক্ত ৪জন লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী তথা চি আই ডিয়ে। তেওঁলোক হৈছে নৰ্থ- ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলৰ মূল আয়োজক তথা উদ্যোগী শ্যামকানু মহন্ত, জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত।
তাৰোপৰি ছিংগাপুৰত বাস কৰা প্ৰবাসী অসমীয়া তথা আসাম এছ'ছিয়েছনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলকো জেৰা আওতালৈ আনিব চি আই ডিৰ বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে। ইতিমধ্যে প্ৰবাসী অসমীয়া লোককেইগৰাকীলৈ আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।