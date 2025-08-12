কৃতী শিক্ষক টংকেশ্বৰ ডেকাৰ মৃত্যুত শালমাৰা- বেজেৰাত শোকৰ ছাঁ

ডিজিটেল সংবাদ, বাইহাটা চাৰিআলি : কামৰূপ জিলাৰ শালমাৰা গাঁও নিবাসী অৱসৰী শিক্ষক টংকেশ্বৰ ডেকা(৬৩)ৰ সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ১-৪৫ বজাত নিজ বাসগৃহত দেহাৱসান ঘটে। দীৰ্ঘদিন ধৰি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত ডেকাৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে শালমাৰাকে ধৰি বেজেৰা অঞ্চলত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পাৰে।
মুক্তিযুঁজাৰু প্ৰয়াত শান্তিৰাম ডেকাৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ টংকেশ্বৰ ডেকাই প্ৰথমে পশ্চিম দৰঙৰ হালধা উচ্চ বিদ্যালয়ত প্ৰতিষ্ঠাপক সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে কৰ্ম জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। কৃতী শিক্ষকগৰাকীয়ে পিছলৈ পূব কামৰূপ অঞ্চলৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ দত্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি বিগত ২০২৪ চনৰ ২৯ ফেব্ৰুৱাৰীত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল।
এগৰাকী বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে অঞ্চলটোত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা শিক্ষাব্ৰতী ডেকা অঞ্চলৰ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগতো জড়িত আছিল। বেজাৰাস্থিত শংকৰদেৱ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্যৰ লগতে বাইহাটা চাৰিআলিৰ প্ৰজ্ঞা একাডেমী, শালমাৰা গোপালথান হাইস্কুল আদি শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগত তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল।
তেওঁৰ মৃত্যুত হালধা হাইস্কুল, এছ কে দত্ত হাইস্কুল, গোপালথান হাইস্কুল, শংকৰদেৱ জাতীয় বিদ্যালয় বেজেৰা, অসম মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থা, কেন্দ্ৰীয় যুৱক সংঘ, বাইহাটা চাৰিআলি সাংবাদিক সন্থা, হুজুৰীপাৰা নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে অঞ্চলৰ গণ্যমান্য ব্যক্তি আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন তথা আত্মীয় স্বজনে নশ্বৰ দেহত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ তিনিগৰাকী জী-জোৱাই আৰু নাতি নাতিনীক ইহসংসাৰত এৰি থৈ যায়।