ওদালগুৰিৰ চাৰি সমষ্টিত বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন পাৰিষদক প্ৰাৰ্থিত্ব

ডিজিটেল সংবাদ, ওদালগুৰি : সমাগত বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমূহুৰ্তত শনিবাৰে বিপিএফ দলে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰে। সেই অনুসৰি ওদালগুৰি জিলাৰ পাঁচনৈ ছেৰফাং সমষ্টিত প্ৰাক্তন পাৰিষদ শ্যাম চুণ্ডী, ৰৌতা সমষ্টিত বিধায়ক চৰণ বড়ো, ননৈ ছেৰফাং সমষ্টিত প'ল টপ্প‌, খালিংদুৱাৰ সমষ্টিত বঞ্জাৰ দৈমাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে দলটোৱে।

দলীয় টিকট লাভ কৰি সাংবাদিকৰ সন্মুখত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক চৰণ বড়োৱে কয়, ৰৌতা সমষ্টিৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাক ধন্যবাদ জনাইছো। এইবাৰ দলৰ স্বাৰ্থত টিকট প্ৰদান কৰাৰ দৰে হৈছে।

ম‌ই টিকটৰ বাবে দাবীদাৰ নাছিলো। কিন্তু সমষ্টি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ মোক টিকট প্ৰদান কৰিছে। একেদৰে পাঁচনৈ ছেৰফাং সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভ কৰা শ্যাম চুণ্ডীয়ে তেখেতৰ জয় নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰি দলৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনত সহযোগিতা কামনা কৰে।

টিকট লাভ কৰাৰ পাছত দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকসকলে ফটকা ফুটাই আনন্দ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক আদৰণী জনায়।

